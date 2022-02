Uruguay: Escribir para resistir -notas sobre las letras durante la dictadura-

Notas sobre las letras durante la dictadura uruguaya

Pablo Rocca *

Cuando se habla de cualquier manifestación artística durante una dictadurahay que ser más prudente que cuando se consideran tiempos de, digamos, vigenciadel derecho. Y mayor cautela aún cuando se incurre en cualquier intento deperiodización, o en cualquier trazado de líneas dominantes y subalternas. Antes que nada, como es obvio, porque el corte de la libre circulación de las ideas y de sus productos veda la cómoda fórmula de pensar sólo en lo publicado.

En momentos en que lo público se hace espacio de riesgo, hasta el solitario acto de escribir se mueve en territorios que van del temor a ser descubierto en el círculo privado hasta la autorrepresión, en caso de que se pueda difundir lo que se hace. Por eso, como nunca, las categorías historiográficas clásicas tiemblan. O se tambalean. El caso uruguayo durante el ciclo dictatorial que corre entre 1973 y febrero de 1985 viene de perillas para pensar estas posibilidades y estos límites.

Propongo ver este caso en cuatro frentes no necesariamente contiguos:

1) la producción quesalió a la luz pública en Uruguay en la dictadura;

2) lo que escribieron quienes no estuvieron presos pero que por su alto riesgo sólo se publicó después del 1º demarzo de 1985;

3) lo que se escribió en la cárcel y se filtró clandestinamente o, más probablemente, salió con la liberación del cautivo;

4) lo escrito en el exilio, por uruguayos o sobre Uruguay, publicándose en el país o fuera de él, durante el régimen o en el ya largo tiempo posterior a su extinción.

Como se ve, estamos ante algo mucho más complejo que lo que aquí se desarrollará. No quiero ni puedo hacer un panorama, una síntesis o siquiera una sinopsis. El riesgo del inventario y de las consiguientes ausencias devoraría el espacio que razonablemente puede admitirse para un artículo. Y, sin embargo, quiero dejar constancia de que aún no se ha hecho en relación a Uruguay el mapa del campo letrado en esta dura etapa. Ya no, digamos, en la fundamental y necesaria función contrastiva con semejantes situaciones en Brasil, Argentina y Chile, dado el notorio aire de familia de los regímenes autoritarios de la época; ni siquiera se ha hecho una cartografía comprensiva de la situación nacional, en un momento de frecuente y a menudo continuo cierre de fronteras culturales, así como de eliminación lisa y llana de medios y modalidades expresivas que, paradójicamente, nacionalizaron a la fuerza un proceso que gozaba de una apertura regional y general avanzada en los años anteriores.

Una especie de sístole y diástole de lo local y lo regional en esta época, la construcción de una mirada comparativa con los contextos vecinos depararía hallazgos, como a simple vista se puede suponer y como, por ejemplo en relación al caso brasileño, abrió camino el ensayo breve, pero lúcido y pionerode Flora Süssekind, publicado originalmente en 1985, Literatura e vida literária. Polêmicas, diários & retratos, Rio de Janeiro, Jorge Zahar ed.

Quisiera exponer algunas notas provisionales que tocarán algunos aspectos de las dos primeras de las cuatro series antedichas: la difusión pública de la producción cultural, en particular literaria en el más amplio sentido del huidizo término, y ciertos textos publicados entonces por quienes no fueron arrasados por la política represiva. La escritura, en suma, que además de hacerse a sí misma admite, a veces, la posibilidad de proyectarse como acto de resistencia. Antes de junio del 73 existían limitaciones severas a la libertad, pero nunca como desde ese momento se generalizó la persecución de todo tipo (1).

Menos cuidado se ha tenido en observar los sufrimientos y los daños padecidos por la cultura y la educación. Fueron destituidos miles de profesores y maestros, emigraron cientos de intelectuales; otros tantos cientos fueron encarcelados; otros se vieron obligados a llamarse a silencio; se clausuraron decenas de medios de prensa y varios teatros ,y sus bienes fueron confiscados; miles de libros fueron sacados de circulación ytransformados en pasta de papel. Otros se hicieron cenizas. Tenemos, ahora, gracias al esfuerzo de investigación coordinado recientemente por Álvaro Rico, algunos documentos que acreditan estas prácticas que muestran el dual carácter de una actividad represiva programada y, a la vez, antojadiza, según los criterios o los gustos de jefes militares o policiales de distinto grado. Referiré sólo dos historias ilustrativas de ese programa y ese antojo en el adentro de la vida en la cárcel y elafuera, el de la vida de la calle.

La psicóloga Sonia Mosquera, quien fue recluida enla cárcel para presas políticas en 1972, me contó que en la primera mitad de 1975 las autoridades quemaron toda la biblioteca del Penal de Punta Rieles en un lugar que podía apreciarse desde cualquiera de los pabellones. La incinerada biblioteca fue sustituida por otra, de poco más de un centenar de volúmenes de doctrina fascista, excluyendo todo otro discurso, en especial novelas. Sólo en 1981, y por presiones de la Cruz Roja, ingresó una donación de dos mil libros, lo que significa que durante más de un lustro las presas no pudieron leer más que los textos de esa biblioteca nazificada (2).

En ese año terrible de 1975, que el régimen denominó “Año de la orientalidad”, otro testigo y protagonista de esos años, el profesor Diego González Gadea, se ganaba la vida vendiendo libros usados en la Feria de Tristán Narvaja. Un domingo fue detenido y conducido a la Jefatura de Policía por el “delito” de ofrecer a la venta ejemplares de Marcha Cuadernos de. En el baño para los presos, colgadas de un gancho de metal, las toallas eran otros ejemplares de esa revista. Mientras tanto, en un rincón del patio, miembros de la policía de “inteligencia” encendieron un fuego para un asado con otros muchos libros confiscados (3).

Estos dos solitarios pero significativos ejemplos muestran que súbitamente, un enorme capital cultural acumulado durante más de un siglo se vino abajo. Por lo menos en lo que refiere a sus formas de circulación y las posibilidades de libre trasmisión en la cadena de la cultura. Incluyamos en esta quiebra el acoso moral que supone.

Antes de los actos de reparación a la verdad a que se ha asistido en Uruguay desde 2005, el pasado más oscuro no se desvaneció porque, entre otros lenguajes, la literatura se encargó de interpelarlo y reconstruirlo sin pausas. No significa esto una petición ni una postulación de poética realista.

Aun formas alegóricas y hasta fantásticas del discurso literario en Uruguay se han religado, conscientemente o no, con el referente de la crueldad. En un tiempo de silencio y de sospecha se produjo una brusca rotación: se pasó del movimiento especular del signo y su significante, al empleo de la metáfora, la sugerencia, la entrelínea, la polivalencia. La literatura, en cierto modo, vino a ocupar un lugar que a las ciencias sociales le estaba vedado. O, como ha señalado Beatriz Sarlo en relación al caso argentino, por aquellos tiempos la literatura anticipaba el saber sobre el pasado y eso sostenía su empresa reconstructiva.

Hoy esa empresa sólo puede sostenerse en la calidad de la escritura, ya que un saber circula hasta en las formas más banales de los textos de memoria y el periodismo-ficción audiovisual. […] En los ochenta faltaba discurso social. Hoy se difunde en todos los géneros imaginables (4).

Antes, en los sesenta, la literatura había conjugado el verbo en tiempo presente: el futuro ahora, el capitalismo sería derrotado de un momento a otro y el arte tenía que rendirse frente a esa evidencia (5). Tal fervor fue arrancado de cuajo por la dictadura y con estas mutilaciones infligidas en el cuerpo físico y en el cuerpo del discurso, sonó la hora del mesurado repliegue hacia otros tiempos no menos conflictivos, pero lo suficientemente alejados como para evitar la acción de la censura.

Así, por ejemplo, abundó la canción y la narración sobre las guerras civiles de fines del siglo XIX y principios del XX, en las que se puso en práctica lo que Mijail Bajtin llamó el “hipérbaton histórico”, procedimiento que “consiste en representar como existente en el pasado lo que, de hecho, sólo puede o debe ser realizado en el futuro; lo que, en esencia, constituye una meta, un imperativo y, en ningún caso, la realidad del pasado” (6). Dicho de otra manera: la aspiración a la libertad y a la consiguiente destitución del autoritarismo presente, se asoció traslaticiamente con la experiencia de bando en armas (el saravismo) que se alzó en 1897 contra el statusquo (el gobierno despótico de Juan Idiarte Borda y en 1904 contra el intransigente gobierno de Batlle y Ordóñez).

Hubo, también, formas elípticas de aludir al presente, especialmente en la poesía, que se pliega y se reabre, como en las líneas últimas de “Valorar valores” de Amanda Berenguer: por una letra se pierde una palabra por una palabra una sentencia y por una sentencia la vida (7).

De pronto, múltiples comunidades culturales originarias de una misma matriz cultural y lingüística se deslocalizaron sin poder dialogar entre sí por causa del aislamiento y el severo control del Estado policial. El caso pone otra vez en cuestión el concepto clausurado de nación, que venía problematizándose, por otra vía, cuando en los sesenta se había integrado a la búsqueda latinoamericana del destino local. La dictadura encerró a muchos y diseminó a muchos otros por distintos puntos del planeta. Eso continuó aun después del fin del régimen y se reintensificó después, a consecuencia del fracaso de un país que, agobiado por una deuda externa pesadísima y pronto más desarticulado por políticas neoliberales, no le dieron cabida a quienes retornaban ni a muchos que debieron emigrar para vivir en condiciones favorables o, simplemente, para sobrevivir. Entre ellos, claro, un enorme número de escritores.

A pesar del arrojo y de la habilidad de varios discursos para burlar al autoritarismo, es evidente que el fin de la libre circulación de las ideas desde 1973 fue un golpe fatal para la vida cultural. Un hecho emblemático fue la clausura del semanario Marcha, ocurrida en noviembre de 1974, con lo que el régimen quebró el eje de discusión por el que se había desplazado la cultura uruguaya, especialmente su literatura, por lo menos desde 1950 (8).

Estranguladas las revistas, cercenada la prensa, la dictadura obliteraba exitosamente el diálogo, con lo cual conseguía fracturar el contactode los más jóvenes con sus posibles maestros. El tajo fue profundo, sobre todo en el campo de la crítica y el pensamiento: sea por la retirada de dos generacionesinfluyentes, sea por el exilio masivo de mayores y hasta de muy jóvenes talentosos (9).

Francisco Espínola En pocos años, el viejo país radical y abierto pareció esfumarse. Ese país en el que, no obstante, una derecha solapada que aún no se ha estudiado como sería menester, fue capaz de imaginar un proyecto tan ferozmente antidemocrático. De un extremo al otro, entre el estreno autoritario y el inicio de su disipación, la muerte de dos escritores parece como si la realidad hubiera imaginado dos metáforas. La misma noche del día del golpe falleció, y su velatorio se convirtió en una oportunidad para que se realizara la primera manifestación opositora al régimen naciente.

Ángel Rama En el otro polo, quien había sido el mayor intérprete cultural en la predictadura,, después de largo exilio murió en un accidente de aviación el 27 de noviembre de 1983, el mismo día que se celebraba el gran acto que desde el Obelisco de Montevideo juntó a más de medio millón de personas. En buena medida, la censura alcanzó sus objetivos: logró perjudicar a los más jóvenes quebrando o dañando gravemente la cadena de la memoria.

De este modo, se atentó contra un público fomentado a lo largo de años, con altos niveles de alfabetización y de promoción de la cultura letrada. A esto debe agregarse la creciente y paralela pérdida de poder adquisitivo de las capas medias, que habían sido el mayoritario y aun multitudinario sector consumidor de los bienes culturales. La caída en la cantidad de libros publicados es una evidente consecuencia de las imposiciones autoritarias y de la ausencia y prohibición de muchos escritores. Repárese en algunas cifras sólo en cuanto a nuevos libros de narrativa de autores vivos. Según los registros oficiales llevados por la Biblioteca Nacional, en 1970, sin contar las numerosas reediciones de ese año febril, en Uruguay se publicaron dieciséis volúmenes (novelas o cuentos) de autor y tres recopilaciones colectivas. En pleno apogeo de la censura, en 1977 salieron sólo ocho títulos de autor (esto es el 50% menos) y ni siquiera una antología (10).

Súmese a esta verificación estadística la falta de todo un tejido cultural que había sostenido el “campo literario”, concepto bourdieano cuya legitimidad en este contexto habría que revisar, dado que en estela alternancia y la posibilidad de intercambio se redujeron a su mínima expresión. Hay una primera etapa de represión severa que se va fisurando en 1980, cuando el autodenominado “proceso cívico-militar” es derrotado, una vez que quiere refrendar su continuidad, sometiendo a plebiscito un proyecto constitucional (11).

Luis Eduardo González detectó tres momentos de la dictadura: la fase “comisarial”, entre1973 y 1976; “ensayo fundacional ” de un nuevo orden entre 1976 y 1980, y un último período de transición desde entonces hasta 1985 (12).

Si se mira este proceso desde los movimientos de la vida cultural la correlación no es tan estricta con el acontecer político o, en todo caso, existiría la posibilidad de realizar otros recortes, capaces de generar o aun preservar espacios de sociabilidad y resistencia a la opresión. De hecho, la Feria Nacional de Libros y Grabados, dirigida por la poeta Nancy Bacelo, fue uno de los pocos centros de encuentro donde, sin pausas, circularon algunos bienes simbólicos y donde se pudo compartir las esperanzas y el miedo (13). Aun más,1978 podría situarse como el comienzo de una etapa de respiración un poco menos artificial: se intensifica la actividad editorial del sello Arca, fundado en 1962; surge la editorial Acali, se revitaliza Ediciones de la Banda Oriental (iniciada en 1961) que inventa “Lectores”, una colección para suscritores que continúa saliendo y que llegó a tener cinco mil abonados. También ese año 1978 aparece el suplemento cultural La Semana, del diario El Día, episodio fundamental para la recuperación de receptores. Y, además, empiezan a aumentar su ritmo de publicación las revistas para las minorías letradas (14).

Es cierto que luego del plebiscito de 1980 y, en particular, después del 82 con las elecciones internas de los partidos, se supo aprovechar mejor los intersticios que dejaba la represión.

Entonces, se desencadenaron cinco fenómenos nuevos ygravitantes en la producción cultural, que enumero sin establecer jerarquías:

Primero: reaparecieron los semanarios, si bien algunos fueron clausuradostemporal o definitivamente, y a cuenta de que muchos se las ingeniaron parareaparecer con otros títulos. En términos generales, sus denominaciones mucho dicen sobre el deseo de romper la opresión: Opinar, Correo de los Viernes, LaDemocracia, Opción, Alternativa Socialista, Aquí, Sincensura, Jaque (15), y aun las revistas de humor, como El Dedo y Guambia. Todos estos semanarios, en diverso grado influidos por el eliminado modelo de Marcha, difundieron escritores que se habían “perdido” en las últimas décadas, afuera y adentro, y en ese ámbito se preparó un nuevo equipo de críticos en el periodismo cultural, así como el retorno de algunos activos antes del golpe (16).

En estos medios se suturó la supuesta dialécticanegativa de las generaciones, puesto que nunca se había dado en la total historia literaria del país que se reunieran armoniosamente quienes estaban distanciados por casi setenta años de edad (17).

Segundo: se multiplicaron las ediciones de poesía, en particular se destacó una experiencia de edición cooperativa organizada por un grupo de jóvenes autores (Ediciones de Uno), quienes tenían vínculos en clubes barriales o con los sindicatos que resurgieron en el 83.

Tercero: el teatro se convirtió en un escenario de encuentros, donde se pudopresenciar textos leídos en clave de resistencia, y exteriorizar el beneplácito pormedio de sonoros aplausos. El enorme impacto público del teatro, sobre todo el independiente, podría ejemplificarse en una obra nacional, El herrero y la muerte, de Mercedes Rein y Jorge Curi, que en poco más de cuatro años, entre 1981 y1985, recibió a ochenta y cinco mil espectadores en una sala de 192 localidades (18).

Y eso, recuérdese, en una ciudad como Montevideo que apenas superaba el millón trescientos mil habitantes; en un país que sólo contaba con tres millones de personas.

Cuarto: el llamado “canto popular” se convirtió en un movimiento expresivo y colectivo y, por ende, también político. Consiguió recapturar los favores del público joven, que encontró en los recitales o bailes masivos un pretexto para la rebeldía y la reflexión, un público que hasta poco tiempo atrás se había desviado hacia las máspublicitadas y despreocupadas modalidades del pop anglosajón o de las azucaradas canciones en lengua española, a lo Palito Ortega, o de lengua portuguesa, a lo Roberto Carlos. Este movimiento, además, recurrió a los poetas como compositores o musicalizó textos que pasaron a divulgarse por los medios técnicos de amplia difusión, en particular por la radio (19).

Quinto: desde 1980 los concursos literarios fueron piezas fundamentales para mantener viva la trama cultural: los concursos de la Feria de Libros y Grabados; el certamen “12 de octubre”, organizado por la Embajada de España; los concursos de cuentos del “Club del Libro” de Radio Sarandí; el que organizara la editorial Acaliy el diario El Día.

José Carmona Blanco En este último concurso obtuvo un segundo lugar el olvidado(Barcelona, 1926-Montevideo, 2005). Se trata de un nombre altamente resonante desde el punto de vista simbólico, ya que Carmona era un anarquista español que se había exiliado en Montevideo por sus actividades contrarias a la dictadura franquista, y que permaneció en Uruguay cuando la situación española se invirtió (20).

En aquella ocasión en que se empezaban a abrir cada vez más los espacios, que todavía escaseaban, la novela corta La prueba, de Carmona Blanco, obtuvo el reconocimiento unánime de quienes en ese momento escribían para las publicaciones opositoras al régimen (21).

Carmona situó la historia en un barrio decasas precarias, ubicado “entre el cuartel y el cementerio”. La parte que podríamos considerar central del argumento del relato alinea a un grupo de amigos, que se reúne en un bar, donde aparece una idea salvadora: participar en un concurso que consiste en dar vueltas alrededor de la Plaza Libertad durante una semana, sin detenerse una sola vez. Si se concluía exitosamente la hazaña, se obtendría una recompensa económica que podría salvar a uno de los personajes (“el” Walter) de los múltiples desequilibrios económicos que le ha ocasionado quedarse sin empleo.

El libro sortea otra prueba, la retórica. La narración se juega a la metáfora política y social, con lo que pudo caer en la literatura iracunda en boga durante los años sesenta. Pero los riesgos que esa opción representaba en plena dictadura lo llevó a sacar todas las menciones a los abusos del régimen, las precedentes huelgas y las movilizaciones estudiantiles que, según me lo comunicara el autor en junio de 2000, constaban en una primera versión del texto. En su lugar, y quizá en beneficio de una narración que desdibuja la historia reciente sin excluirla, aparecen ciertas claves con las que se las arregla para aguijonear al capitalismo que margina a los más débiles, los arrastra hacia la ignorancia o la pobreza. Y, sobre todo, una alegoría jovial de la resistencia (llevada hasta los límites físicos) contra la prepotencia, la crisis, la marginación y la insolidaridad.

No reduciré todos los discursos a una dependencia con el referente opresivo o con su materialidad. Esto sería torpe y hasta patético. Como sea, también me parece ingenuo y aun falaz circuir en el estricto campo del lenguaje, sin comunicación tendida hacia el mundo, las manifestaciones creadoras de esta época o de cualquiera. Arriesgaría a proponer que en buena medida en aquellos años oscuros la prosperidad de la literatura que excede las fronteras de lo que solemos llamar realismo, se incrementa por la presión autoritaria.

El caso de Felisberto Hernández es notable en esta serie. Muerto en 1964, y por lo tanto muy lejos de las peores tensiones previas a la ruptura institucional, su extraordinaria obra elude la representación realista y la conexión con el referente político. Había sido redescubierta antes del golpe a instancias, principalmente, de José Pedro Díaz y Ángel Rama, quienes publicaron sus obras completas en varios volúmenes entre 1965 y 1974. Sus textos pudieron reeditarse durante la dictadura, e incluso figuró como autor central en los programas de estudios de Educación Secundaria y superior, en buena medida por esa renuencia ante lo político y, tal vez, por contar con el favorable handicap –para los ojos del “nuevo orden”– de una notoria militancia anticomunista del autor en los años cincuenta (22).

Hace mucho, en un luminoso ensayo, Noé Jitrik propuso algo semejante a lo que aquí indico en relación a la recepción de Roberto Arlt y de Borges en diferentes modulaciones de la agitada sociedad argentina. Para Jitrik, en “los momentos socialmente conflictivos pero donde reina cierta tolerancia expresiva” asciende la discusión de la obra de Arlt, mientras que “por el contrario,en los momentos de status quo o de represión política, la línea Borges se presentacomo una salida, es como si, asumiendo sus postulaciones principales, se afirmarala ‘libertad de la imaginación’ frente a la imposibilidad de ejercer ‘la libertad del razonamiento’” (23).

Otro ejemplo mostrará mejor mi argumento acerca de esta línea durante el período. A fines de los años sesenta, Mario Levrero (1940-2004), fue uno de los primeros y más lúcidos en reaccionar contra la avalancha y las limitaciones de la llamada “literatura comprometida”. Como sea, está fuera de discusión y no es problema de interpretaciones marcadas por lo ideológico, el caso de El lugar. En esta novela aparecida en Buenos Aires en la revista El Péndulo, en 1982 (Nº 6) un desasosegado personaje se desplaza de un sitio a otro y, en cierto momento, sufre una persecución por una banda armada. Los editores extirparon dos pasajes en los que comparecen situaciones de tortura (24).

Hay que tomar en cuenta que se trata de un relato en el que ninguna información concreta remite a la cruda vida política de cualquiera de los países del Río de la Plata azotados por dictaduras gemelas. Pero la sola alusión a una situación de este tipo podía tener las peores consecuencias para el autor y los editores en Argentina y, desde luego, también en Uruguay, donde aunque en dosis pequeñas, la revista circulaba. Para que existan intelectuales, ha dicho Zygmunt Bauman, estos deben ligarse a través de “algún ideal asociativo” (25).

La dictadura juntó a tirios y troyanos. Quizá ningún ejemplo mejor que lo sucedido cuando los primeros síntomas de apertura, es decir, cuando se podía expresar alguna disidencia sin el seguro destino de cualquier forma de la represión más infame. El anciano escritor Ildefonso Pereda Valdés vino a epitomizar el reclamo constante de libertad creativa y política. Referir este episodio puede mostrar la violencia estatal de la represión y las estrategias de repudio a la misma, entre elípticas y directas (26).

El 6 de agosto de 1981 se reunió el jurado que entendía en la asignación del Premio Nacional de Literatura. Bajo la presidencia de la Ministra de Educación y Cultura, Raquel Lombardo de De Betolaza, comparecieron los miembros de la Academia Nacional de Letras, siete delegados del Poder Ejecutivo y otros tantos de la Asociación Uruguaya de Escritores y de la Asociación General de Autores del Uruguay. Por unanimidad, asignaron el premio a Pereda Valdés, por entonces de 82 años de edad. Pereda Valdés era un intelectual de una vasta trayectoria. En 1933, cercano al Partido Comunista, había escrito un poema, “Canto a Lenin”, incluido en el volumen Lucha. Medio siglo más tarde, alguien descubrió a destiempo ese poema y se lo hizo saber a los jerarcas oficiales. El 26 de enero de 1982 un parco decreto firmado por el dictador Gregorio Álvarez y por la ministra del ramo se rehusó a homologar el fallo. Poco antes de esta interdicción, un miembro del Consejo de Estado había propuesto que se asignara al vencedor una pensión graciable.

Al día siguiente del mensaje del Poder Ejecutivo, el diario El País en su página editorial difundió el poema bolchevique, y –desde luego– el reclamo de la honorable pasividad fue archivado. Difundida la noticia de la anulación del fallo, brotaron las protestas en todas las revistas y semanarios opositores, en especial entre las voces más jóvenes o que, por lo menos, no habían tenido una actuación demasiado ostensible antesdel 27 de junio de 1973. Una prueba de la infamia pude verificar en la BibliotecaNacional a comienzos de 1995. En este acervo se resguardaban dos ejemplares delpequeño volumen Lucha , hasta que a principios de 1982 la ministra de la dictadurasolicitó en préstamo uno de ellos y nunca lo devolvió, como consta en una fotocopia del otro ejemplar supérstite. Un escritor algo olvidado, que no participaba desde hacía décadas de cualesquiera ideologías revolucionarias y que –de buena gana– hubiera recibido la distinción, se transformó en icono de la cultura castigada.

Notas

* Departamento de Literaturas Uruguaya y Latinoamericana, Sección de Archivo y Documentación del Instituto de Letras, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.

(1) Baste recordar que en Uruguay el golpe de Estado se venía perfilando desde principios de los sesenta,y que fue el presidente constitucional Juan María Bordaberry quien quebró la institucionalidaddemocrática y que el anterior jefe de Estado, Jorge Pacheco Areco, fue embajador del régimen de facto hasta que, en 1982, decidió volver al país para convertirse en uno de sus interlocutores yventrílocuos. Baste recordar, también, que muchos dirigentes de primera fila del Partido Nacionalse sumaron a los cuadros de la dictadura. Nutrida bibliografía se ha producido en los últimosaños sobre el tema. Remito, al respecto, a los trabajos de Gerardo Caetano y José Pedro Rilla(en particular su

Breve historia de la dictadura, Montevideo: Banda Oriental, 1988), Álvaro Rico,Clara Aldrighi, Romeo Pérez, Vania Markarián, entre otros. En septiembre de 2006 se dio inicio aun curso, emitido por el canal de televisión oficial los fines de semana, destinado a maestros dePrimaria y profesores de Enseñanza Secundaria. Las declaraciones sobre la historia política recientedel profesor Carlos Demasi, uno de los coordinadores de esta actividad, despertó las iras de loslegisladores de los partidos blanco y colorado y de su prensa, que llegaron a pedir la destitucióndel mencionado docente. Un documento que circuló por Internet y, luego en medios impresos,firmado por medio millar de profesionales de todo el mundo, protestó contra esa iniciativa quetenía pocas posibilidades de ejecución dado el notorio respeto del actual gobierno del FrenteAmplio al ejercicio de la libertad de expresión.

(2) Cfr. Mosquera, Sonia et al, “Mano a mano: un lenguaje para resistir”, en: Cuadernos de historiareciente, 1968 Uruguay 1985 . Montevideo, Nº 1, 2006, pp. 11-22. En la misma revista consúltenseotros testimonios, y el importante trabajo de Albistur, Gerardo, “Autocensura o resistencia. Eldilema de la prensa en el Uruguay autoritario”, loc. cit ., pp. 111-136.

(3) Recabé el testimonio de Sonia Mosquera el 5 de octubre de 2006. El catálogo de la bibliotecadel Penal de Libertad, donde estaban recluidos los presos políticos de sexo masculino, así comoel registro de otras actividades culturales, todas ellas con severos controles, fue publicado en Phillipps-Treby, Walter y Tiscornia, Jorge, Vivir en libertad, Montevideo: Ediciones de la BandaOriental, 2003. El testimonio de Diego González fue expresado en entrevista colectiva que le realizamos en junio de 2006, recogida en Rocca, Pablo (editor), Revistas culturales del Río de la Plata (Campo literario: debates, documentos, índices, 1942-1964), Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental/Comisión Sectorial de Investigación Científica/Universidad de la República, 2009.

(4) Sarlo, Beatriz, “Sujetos y tecnologías. La novela después de la historia”, en: Punto de Vista, BuenosAires, Nº 86, diciembre de 2006, p. 2.

(5) Entre la bibliografía reciente sobre el punto en América Latina, consúltese Gilman, Claudia, Entrela pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina , Buenos Aires:Siglo XXI, 2003.

(6) Bajtin, Mijail, Teoría y estética de la novela. Trabajos de investigación, Madrid: Taurus, 1989.(Traducción de Helena S. Kriúkova y Vicente Cazcarra). Sobre el tema en particular, cfr. ROCCA,Pablo, “Travesías de un caudillo mítico (Notas sobre la literatura del saravismo)”, en: Organon. Revista do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul , vol. 17, 2003, pp. 93-99.

(7) Berenguer, Amanda, Poesías (1949-1979), Montevideo: Arca, 1980, p. 14.

(8) Cfr. Rocca, Pablo, 35 años en Marcha (Crítica y literatura en el Uruguay y en el semanario Marcha,1939-1974), Montevideo: División Cultura de la IMM, 1992. Herrera, Nicolás Ariel, El pueblo desarmado. Uruguay 1970-1973. Testimonio de Marcha , Montevideo: Imprenta Tradinco, 2004.

Carlos Quijano (9) La lista de los exiliados es inabarcable. Considérese, apenas, la salida del país de filósofos fundamentales como Arturo Ardao y Manuel A. Claps; de historiadores como Lucía Sala, Juan A.Oddone, Blanca Paris y Julio C. Rodríguez, de críticos literarios y profesores de decisiva importancia como Ángel Rama o de críticos e investigadores jóvenes como Jorge Ruffinelli, Hugo Achugar, Gabriel Saad, Edmundo Gómez Mango, Norah Giraldi, Martha Canfield, Mabel Moraña, para sólo dar algunos ejemplos. Ya en democracia, pero sin poder retornar al país, a fines de 1985 y de1986, respectivamente, murieron Emir Rodríguez Monegal y Carlos Martínez Moreno. Escritores clave como Juan Carlos Onetti, quien fue encarcelado con Mercedes Rein por premiar el cuento de Nelson Marra (“El guardaespaldas”) que la dictadura consideró “obsceno”, se exilió en España, donde murió en 1994 rehusándose a volver a su país de origen. Mario Benedetti corrió peligro de vida desde que fue requerido por la dictadura en 1973. Debió salir a Buenos Aires y, de ahí, a Perú, Cuba y España. Regresó a Montevideo en 1985. Otros intelectuales de largo magisterio y prestigio murieron en este período: Emilio Oribe y Alberto Zum Felde en 1976; Carlos Real de Azúa en 1977; Roberto Ibáñez en 1978; Juana de Ibarbourou en 1979, convertida en un personaje oficial por la dictadura; el doctor, fundador de Marcha , quien murió en México en 1984, a pocos meses del fin del régimen que lo expulsó del país.

(10) Datos tomados del Anuario Bibliográfico Uruguayo, Montevideo: Biblioteca Nacional, 1971 y 1978, respectivamente.

(11) Formas de la resistencia a la dictadura se procesaron en distintos campos. Pocos o ningún precedente en parte alguna tiene la huelga general de quince días que se disparó luego del golpe. Un documentado trabajo sobre el tema: Rico, Álvaro, Carlos Demasi, Rosario Radakovich, Isabel Wschebor, Vanesa Sanguinetti, 15 días que estremecieron al Uruguay. Golpe de Estado y huelga general, 27 de junio-11 de julio de 1973, Montevideo: Fin de Siglo, 2005.

(12) Cfr. González, Luis E.,Transición y restauración democrática, Montevideo: CIESU, 1985.

(13) Un registro gráfico de la historia de la Feria Nacional de Libros, Grabados, Dibujos y Artesanías enlos volúmenes Las fotos de la Feria […], y Los afiches de la Feria […], publicados en Montevideo,2005.

(14) Como Maldoror, que venía de antes de la dictadura, muy vinculada a la cultura francesa, en la que se recuperó algunas voces en el exilio (Ida Vitale, Enrique Fierro, Eduardo Milán), y en la que, bajola conducción de Lisa Block de Behar, a comienzos de los ochenta se difundió los primeros textosde la estética de la recepción y la desconstrucción. Otras revistas culturales importantes: Cuadernos de Gran aldea, La Plaza (Las Piedras) –clausurada por el régimen–,

Trova, esta última hecha por jóvenes estudiantes del Instituto de Profesores “Artigas” (IPA) y luego integrada a los programasde la editorial Arca, donde se combinaron los jóvenes con los “consagrados” (Mario Arregui, IdeaVilariño, Héctor Galmés, etc.). Labor fundamental en la difusión de poesía correspondió a Edicionesde la Balanza y a la revista

Poética, este último un intento de actualización teórica por el lado delas lecturas intrínsecas de la poesía (Appratto, Álvaro Miranda, bajo el amparo de Jorge MedinaVidal y Enrique Fierro). La revista Prometeo, en buena medida ligada a un grupo de profesores de la intervenida Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, –no por eso adictos alrégimen–, difundió algunas líneas de la lingüística contemporánea, disciplina que se desarrolló mucho en esos años.

(15) Este último editó una “Separata” que se abrió a lo nuevo, al tiempo que recuperó algunas voces míticas, como las de Juan Carlos Onetti, Vargas Llosa y García Márquez, con sus colaboracionesadquiridas por servicio de Agencias.

(16) Entre los primeros, Rosario Peyrou en La Democracia, Wilfredo Penco, codirector de la secciónliteraria de Correo de los Viernes, Milton Fornaro, Elvio E. Gandolfo y Rafael Courtoisie en Opinar, Alejandro Michelena en Alternativa Socialista, Ricardo Pallares en Jaque, y otros. Entre los segundos,José Pedro Díaz, codirector de sección literaria de

Correo…; Graciela Mántaras Loedel y Alejandro Paternain en Opinar ; Ruben Cotelo en Jaque.

(17) Desde Fernando Pereda o Ildefonso Pereda, los dos nacidos en 1899 hasta el precoz Jorge CastroVega, por ejemplo, nacido en 1963.

(18) Cfr. Mirza, Roger, La escena bajo vigilancia. Teatro, dictadura y resistencia, Montevideo: BandaOriental, 2007.

(19) Dos figuras decisivas en este proceso fueron el musicólogo Coriún Aharonian, maestro de la mayorparte de los músicos e intérpretes del movimiento, y el poeta Washington Benavídez. Este último setrasladó a la capital desde de su ciudad natal, Tacuarembó, 1976. En CX 30 “La Radio” dirigió desdeentonces, y hasta mediados de la década del noventa, dos programas: “Trovadores de nuestrotiempo” y “Canto popular”.

(20) Sobre el aislamiento y la soledad de Carmona Blanco en su país de adopción y, mucho peor, ensu tierra de origen, véase mi entrevista al autor en El País Cultural, Montevideo, Año X, Nº 478,30/XII/1998, pp. 1-3.

(21) Jorge Albistur y Alicia Migdal en La Semana, Elvio E. Gandolfo en Opinar , Wilfredo Penco en Correo de los Viernes, Rosario Peyrou en La Democracia.

(22) Felisberto Hernández ingresó como autor de sexto grado en Educación Secundaria en el plan deestudios de 1976 y, por la misma fecha, en los programas oficiales para la formación de los profesoresde Literatura en el Instituto de Profesores “Artigas”, rebautizado por el régimen Instituto Nacionalde Docencia “Gral. Artigas”.

(23) Jitrik, Noé. “Presencia y vigencia de Roberto Arlt”, en: Roberto Arlt o la fuerza de la escritura, Bogotá: Panamericana Ed., 2001, p. 39. [1981].

(24) Según consta en la segunda edición en la que se integran los pasajes aludidos. Véase Levrero,Mario, El lugar , Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental, Colección “Lectores”, quinta serie,vol. 17, 1991. Prólogo de Helena Corbellini.

(25) Bauman, Zygmunt, Legisladores e intérpretes, Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes,1997, p. 116.

(26) Por más detalles, remito a Rocca, Pablo, “El caso Ildefonso Pereda Valdés: Un homenaje de ida yvuelta”, en El País Cultural , Montevideo, Año VI, Nº 300, 4/VIII/1995, p. 9.

Una versión algo más extensa de este artículo, que ahora tiene agregados y modificaciones, se publicócon el título “Sobre las letras durante la dictadura (Reflexiones básicas)”, en Rico, Álvaro (coord.),

Historia reciente, historia en discusión, Montevideo: Centro de Estudios Interdisciplinarios Uruguayos/ Facultad deHumanidades y Ciencias de la Educación, 2008, págs. 141-159.

fuente:

(pàginas 105 a 115)