Entrevista: Protestango

“Hay una inmigración que es de fábrica. Y por eso elegí el tango como inspiración”: charla con Protestango

19 Febrero 2022

Hacia finales del 2021, a un año de la charla que tuvimos con El Fuego y la Palabra, nos sentamos con otro amigx de la casa: Protestango. Proyecto subversivo-musical que ya cuenta con dos álbumes, Monólogos Rapeados del 2012 y Desde la cuna hasta la muerte del 2017. ¿Es posible mezclar tango, rap, teatro y anarquismo? Sí, es posible, y la mezcla es tan explosiva como original. A través de una charla amena, previo a su último show en el territorio dominado por el Estado argen$ino, Protestango nos cuenta cómo fue su camino personal con la música y la lucha. Desde sus tiempos de estudio en el conservatorio, al 2001 como “despertar” a la realidad, su paso por Barcelona y su consecuente situación de migrante latino, los libros que lo marcaron y la inspiración para su proyecto.

Esperamos que esta charla empuje a más compañeres a tomar el arte como arma contra el sistema de dominación. Para cerrar, les dejamos una estrofa de “Contagiando”, cuarto track de su último álbum Desde la cuna hasta la muerte: “La murga salió a la calle, ya no aguantaba más aparecer solo en feriados o los días de carnaval, encerrada entre cuatro paredes, cansada de estudiar, las calles, plazas y parques salió a recuperar, todos los espacios públicos que nos pertenecen, porque si no los utilizamos parecen que fallecen, obedientes en las casas a las teles obedecen, ya no salen a las calles por las leyes que estremecen”. Sin nada más que agregar, les dejamos con la charla.

Gatx Negrx: ¿En el 2001 en cuál andabas?

Protestango: En cualquiera. Después de varios años en el conservatorio Manuel de Falla, estaba estudiando jazz con un grupo. Llegué a hacer música porque escribía.

GN: Hace un tiempo, tuvimos la charla con El fuego y la Palabra, quien acuñó su estilo de “hip hop-punk”, mezclando dos géneros musicales junto con el anarquismo. En tu caso, tenemos una fusión interesante entre anarquismo, rap y tango. ¿Cómo llegaste a las ideas anarquistas y cómo surgió esa fusión de géneros e ideas?

P: Empecé a samplear tango porque todos lo hacían con jazz, rock. Los que empezaron a samplear música en Estados Unidos lo hacían con lo que encontraban en su casa, soul, funk, jazz, la música que venía de sus padres, de sus abuelxs, de los que cosechaban algodón, todo ese dolor. Y entonces me dije voy a samplear tango.

El anarquismo me llevó a un montón de lugares que son más del hardcore o del punk, y de repente me mandaban a mí, con lo que aprendí de lo cirquero, eso lo metí en el espectáculo, y hace que tenga otra llegada.

Fui llegando por decantación, no fue que me puse a estudiar y a leer de todo. El primer libro que me voló la cabeza fue el de Abel Paz, Durruti en la revolución española. Leer, ver documentales, ir a jornadas, estar en Barcelona donde habían fusilado tanta gente, todo eso se me fue metiendo.

GN: Tus vivos, entonces, se asemejan a una obra de teatro/monólogo. El manejo del sonido, de silencios, matices y climas crean dinámicas que construyen una presentación disfrutable, no solo por su contenido combativo, sino también por esos condimentos técnicos que administrás. ¿Cómo fue el proceso para llegar a un vivo de esas características?

P: Cuando estaba en Barcelona estaba castigándome bastante y lo hice para salvarme la vida. Y acá estoy. Por lo menos me quería desahogar con todo lo que escribía y me dije: “¿Qué hago con toda esta mierda, monólogos o raps? Tengo el nombre: ‘Monólogos rapeados’”. Al principio se iba a llamar “La Murga Invisible”, no me imaginaba haciendo todo lo que hago ahora, en ese momento estaba jodido emocionalmente, no era tan fácil para mí. Y lo logré.

Me salió ir a un festival en México. Y ahí estaba en el Zócalo, lleno de gente. Honestamente al principio pensé que me iban a matar, con canciones puteando al Papa y demás. Después de tocar dos temas, la gente estaba sacada. Fue la confianza que me faltaba para hacer lo que hago.

GN: Tenés temas con invitades de otros territorios como en “Sinfrontérica” que rapean en varios idiomas. ¿Cómo se dan esas colaboraciones internacionales? A propósito de este tema, nos gusta la frase “la única nación que vale es nuestra imaginación”. La inmigración es un tema muy presente en tus letras. ¿Podés contarnos sobre tu experiencia como migrante en Europa?

P: Se dan las ganas de colaborar con gente de todos lados. En “Sinfrontérica” está Anliz, que canta en francés; MOB que es de Senegal, y vivió en Nueva York en los 90, y ahora está ilegal en Italia, ahí lo conocí en un círculo anarquista, le propuse la idea y vino a grabar, y Futta que es de Cerdenia.

GN: En “Hijo del torturador” cuenta una historia sumamente fuerte, ¿de dónde surge esa historia?

P: Eso viene de La palabra como arma de Emma Goldman. Me imaginaba qué hubiera sido de mí si hubiera y seguido en el conservatorio. Yo me imaginaba a este chabón como dando cátedra todo el día pero en su vida era un pecho frío. Me imaginaba en esa situación. Fue como un personaje hipotético medio ficción, medio real.

Cuando empecé con esta mierda me salvé, porque no podés caretearla. Con Protestango comencé a educarme, vas a lugares donde todos son bibliotecas con patas. No sé, me sentía más cerca de los anarquistas que eran analfabetos en la Guerra Civil española. Obvio que no le vas a caer bien a todo el mundo, pero soy menos machista que antes, menos pelotudo que antes y creo que soy una mejor persona. Hago esto para sentirme libre. Intento aplicar el apoyo mutuo en jornadas como esta, en lo que pinte. Mi viejo es zapatero, y lo de conciencia de clase lo aprendí ahí.

