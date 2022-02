Argentina: Extractivismo versus Ambientalismo

A primera vista parecería que de ambos lados hay una incompleta visión del escenario. Pero no. Mientras el neodesarrollismo progre (el neoliberalismo ni hablar) que realmente poco tiene de nuevo (economía clásica equivoca y convenientemente interpretada, tecnoidolatría, antropocentrismo, productivismo consumista, etc.) sigue imaginando un capitalismo con justicia social y ha incorporado la cuestión ambiental a su agenda apenas como una externalidad y un factor técnico, lo cual demuestra que no ha aprendido nada en los últimos 30 años -en el caso del peronismo en Argentina, resulta sintomática la persistente negación del posicionamiento que el mismo Perón proponía adoptar frente la cuestión ambiental ya en 1972 -; el ambientalismo es en cambio, la expresión – variopinta- de una sensibilidad social creciente que alcanza a ver los límites que la naturaleza planetaria le impone a la vida y especialmente a la especie presuntamente más inteligente y entiende y explica lo que por otra parte es evidente (aunque la mayoría no lo vea, tema aparte) y se ha repetido hasta el cansancio: no es posible solucionar los problemas creados por este modelo de vida y relación con la naturaleza mediante recetas que nacen de su misma lógica. En no reconocer eso radica la ceguera negligente y colonializada del desarrollismo progre; y en su reconocimiento radica la coherencia del pedido de justicia del ambientalismo. Que no refiere solo a la justicia ambiental, la mentada justicia social corre la misma suerte toda vez que va amalgamada con aquella.