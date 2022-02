Uruguay: Hasta la victoria siempre, Tambero querido

El colectivo que lo une con la Ciudad Vieja termina en una pequeña plaza que reúne unos pocos comercios. Una vez lo encontré allá, hará unos quince años, no más tuve que ir preguntando al vecindario para encontrar la casa de Jorge Zabalza (Minas, 1943 – Montevideo, 2022). No había quien no conociera y quisiera al Tambero, animador de la toma y residente en el barrio desde que abandonara la prisión y su condición de rehén de estado en 1985.