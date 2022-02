Uruguay: La revolución pendiente llora a uno de sus hijos más peleones: Se nos fue Jorge «Tambero» Zabalza, Tupamaro con mayúsculas

A la 1,45 de este 23 de febrero, en el Hospital de Clínicas de Montevideo, se nos fue uno de los más queridos hermanos de lucha, Jorge “Tambero” Zabalza. Como una radiografía de lo que fue toda su vida, este último mes se empeñó en seguir peleando contra la muerte, porque si había alguien que amaba la vida, era precisamente el Tambero. No tengamos duda que a partir de ahora, la Patria Grande en la que tanto bregó para terminar con las injusticias que padecen los más humildes se queda un poco más desprotegida, ya que él y su historia de permanente trasiego revolucionario fueron llenando un espacio donde casi no cabía su corazón libertario.

Zabalza, Tupamaro con mayúsculas, se estremeció de dolor cuando las balas enemigas le arrancaron de su lado a ese joven combatiente que fue su hermano Ricardo, aquel aciago 8 de octubre del 69, en que el tupamaraje insurrecto se lanzó a ocupar la ciudad de Pando para homenajear al Che, y demostrarle a los copetudos del poder que cuando se quieren cambios reales no alcanzan los discursos ni las declaraciones altisonantes: hay que poner el cuerpo y las armas que se necesiten, cueste lo que cueste. Desde entonces, con esa pena grande en su mochila, el Tambero no descansó un minuto de su existencia en reivindicar la necesidad de darlo vuelta todo para acabar con ese capitalismo criminal que seguimos padeciendo.

Como buen vasco que era jamás reculó ante las dificultades y como leal miliciano de ese otro grandeamericano que es Raúl “Bebe” Sendic, colaboró a construir esa organización que fue ejemplo en el continente y el mundo por su audacia, imaginación y coraje. Con el MLN Tupamaros recorrió todo un camino de confrontación con la oligarquía uruguaya, poniendo como meta en alcanzar el socialismo. De esas patriadas, vale recordar a Zabalza escapando (en la llamada “Operación Abuso”, de la prisión de Punta Carretas con otros 110 compañeros, para reintegrarse a una lucha en la que nunca dejó de combinar la formación política con la práctica en el combate. Luego, la ofensiva enemiga lo volvió a atrapar junto a Sendic y otros tupas, para enterrarlos vivos en una tumba carcelaria, donde el principal objetivo era destruir física y psicológicamente a eso jóvenes rebeldes. Allí, el Tambero, como el resto de sus compañeros, dio batalla para no enloquecerse ni quebrarse, y sobre todo para demostrarle a sus verdugos de qué valores estaban hechos esos que ellos imaginaban ya derrotados.

Zabalza no se arredró por esos sinsabores y después de ser elegido por el voto popular como edil montevideano volvió a marcar el territorio de por dónde se debe andar si se es auténticamente revolucionario, por eso se negó a ser de la partida en reconocer como ciudadano ilustre a un presidente francés derechista que visitaba el Uruguay, contraviniendo lo que indicaba el protocolo, o también votando en contra de todos sus colegas del Frente Amplio, cuando el intendente “de izquierda” Mariano Arana decidió otorgar a manos privadas la concesión del Casino de Carrasco. La potencia de ese voto de Zabalza fue tal, que tiró abajo el proyecto privatizador e incluso provocó la renuncia de Tabaré Vázquez, como presidente del Frente Amplio.

Esas y otras jugarretas neoliberales que después se afianzaron en el llamado Frente de izquierda por el que tanto se había peleado, lo fueron alejando del mismo. El Tambero siempre fue hombre de no caminar por la vereda del medio y si intuía que las políticas burguesas iban a jugar en contra del pobrerío, plantaba bandera y decía a quienes lo quisieran oír: “yo por ese aro no paso”. Prefirió refugiarse entre sus vecinos del popular y obrero barrio La Teja, seguir reivindicando al Che, organizar y marchar los Primero de Mayo con los de abajo (la rebelde Columna La Teja), tratar de construir organizaciones de base y criticar duramente las abiertas traiciones de sus ex compañeros de militancia que se sentaban en los sillones del gobierno y borraban de un plumazo los principios originales de su militancia.