Ucrania: EEUU, El «Batallón Azov», la extrema derecha Nazi y su Gobierno

La fotografía que encabeza esta nota es de uno de los destacamentos del «Batallón Azov», fuerza paramilitar integrada mayoritariamente por militantes de las organizaciones de extrema derecha ucraniana como «Pravy Sector» y «Svoboda», movimientos que fueron protagonistas del derrocamiento del gobierno de Víktor Yanukóvich a inicios del 2014, y que en los años posteriores han llegado a ser incorporados como dependientes del Ministerio de Asuntos Interiores del país, y contando con importantes redes financieras ucranianas e internacionales, entre otras, vaya paradoja, la del magnate judío Ihor Kolomoisky . Son parte de las fuerzas paramilitares y militares que combaten contra las milicias en el este de Ucrania, levantadas en aquella parte del país notoriamente más inclinada a una alianza con la Federación Rusa y no con la Unión Europea, y que resisten ante la avanzada de extrema derecha que no ha hecho si no que crecer en la parte occidental del país y Kiev, la capital donde se hizo conocida como «Euromaidán» la insurrección y derrocamiento de 2014, motivado precisamente por la suspensión que había hecho el Gobierno de Yanukóvich, del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Ucrania.