Ucrania made in USA

No obstante, la Europa alejada del Siglo de las Luces no es más que una pálida fotocopia de sí misma. Europa, no es más que una víctima complaciente de la globalización, hasta el punto de transformarse en un bloque económico que se encuentra en crisis de todo tipo.

Sin embargo, la imbricación del periodismo con el poder después de cumplidas las revoluciones burguesas mostró que la relación no era unilateral ni simple. Y ahora ya es lícito preguntarse quién condiciona a quién: si el poder formal al periodismo, o a la inversa, si el periodismo no ha transcendido en realidad al poder formal, postulándose como fuerza dominante de la ideología y conciencia rectora del espacio del poder real.

Ello no le tiene porque dar legitimidad, por supuesto, pero no deja de ser un dato a tener en cuenta. Bien podemos decir, no sin razón, que, con motivos suficientes, una parte del pueblo pudiese tener razones para estar descontento con el presidente Yanukovich. Es posible. Pero la realidad es que la tasa de paro de Ucrania no había experimentado grandes ascensos ni nada que pudiera imaginar una protesta.