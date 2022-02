Argentina: Bajo Fondo

.

La semana que viene la mayoría de los pibes de los alrededores llenarán otra vez las aulas erráticas de esta escuela. La que contiene y abandona. La que acompaña y expulsa. Esos pibes y esa escuela estarán sometidos en un futuro extenso a la presión de acreedores. Hombres y mujeres oscuros que manejan el mundo pobre con soga y púa. Que les cobrarán día tras día, en la leche y en el pan, una deuda brutal que ellos no decidieron pero pagarán. Inexorablemente. Los chicos y las chicas de estos alrededores volverán a la escuela y aprenderán historia. Doscientos diez años atravesados por un colonialismo que nunca desertó. No hubo aceite hirviendo ni revolución maya que los ahuyentara. Y Rivadavia, el prócer que nombró al sillón de los presidentes y a la calle más larga, la que sale de Plaza de Mayo, conservará el marco de su cuadro bicentenario.

En las calles de este país los niños, sus madres y sus padres y su abuelerío con ínfulas previsionales, hablan de lo que no tienen. Del almuerzo flaco, de lo que cuesta el agua, de la jubilación que ni para la indigencia, de la changa que se cae, del turno que hay que sacar en el hospital a las tres de la mañana, del pan a 200, de la vida que no vivirán jamás.

Le deben a los cercanos el aceite y la harina. Pero no tienen tiempo de saber que son deudores en dólares del Fondo Monetario Internacional. Que les cobrará esa deuda en los años siguientes con su hambre y su condena. El acuerdo que se firmará en estos días y la decisión de pagar una deuda que somete el futuro, no es tema de discusión en la cola hospitalaria. Donde la vida se define en lograr que la cena sea calentita y para todos. Esa deuda, que atraviesa la vida de los sectores populares durante casi toda la crónica argentina, no tiene combatientes en su contra dentro de los sectores disciplinados por el hambre. El resto, la dirigencia que decide, lame sus propias heridas internas, desentierra culpables y se quita sayos con impudicia. Pero además paga.