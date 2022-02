Ucrania: Occidente vuelve al negocio con una nueva guerra en Europa

27.02.22 – Nueva York

Después de 60 años sin tensión real y sin tanques en las calles (además de Kosovo e Irlanda del Norte), la máquina de guerra está de vuelta en Ucrania. No estoy siendo sarcástico; al contrario, hablo muy en serio. El Occidente Blanco está construido y se ha desarrollado para hacer la guerra. Estamos educados para ver la historia a través de nuestras guerras: La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam, la Guerra del Golfo, la Guerra de Afganistán, la Guerra de Irak… la lista continúa. Nuestros héroes son veteranos de guerra que lucharon por su país. La mayor parte de nuestros impuestos se destina a gastos militares, nuestra inversión científica se destina a la investigación de armas nucleares. Incluso nuestra industria del entretenimiento se acuesta con los militares, como se ve en un artículo de David Swanson publicado en Pressenza el 5 de enero de 2022 («El Pentágono y la CIA han convertido miles de películas de Hollywood en una propaganda súper efectiva»).

Hay muchos indicadores, de nuestro pasado reciente y del presente, que demuestran nuestra adición a la violencia. Tuvimos a uno de nuestros más famosos cantantes que propuso «dar» una oportunidad a la «paz», hasta que fue asesinado en la acera frente a su departamento. Tuvimos a un presidente que se percibía como pro-paz asesinado en televisión en vivo durante un desfile. Tuvimos un líder espiritual y social que se oponía a la guerra de Vietnam asesinado frente a su habitación de hotel. Nuestra cultura no soporta la paz ni la no violencia. No hay ningún partido político que tenga posibilidades de ganar unas elecciones con una plataforma de paz y desarme.