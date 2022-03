Ucrania: Nazis, para qué preocuparnos

.

Mi intención a la hora de redactar este texto era precisamente llamar la atención sobre el factor fascista en la ecuación de la intervención armada de La Federación Rusa en Ucrania. Y casualmente hoy mismo ha caído en mis manos unamuy interesante por el recorrido que hace de la implantación paulatina de la ideología neonazi en el Estado e Ucrania y en su Régimen. Pese a que no comparto ni su errado diagnóstico de que Rusia no entraría en Ucrania con sus tropas hasta la cocina (cosa que sí ha sucedido), ni su teoría sobre el origen del Estado ucraniano, voy a traducir una parte considerable de su escrito, ya que sin duda su síntesis sobre el problema del nazismo es superior en calidad a la que yo había preparado para este escrito. Le cedo pues, la palabra:

La “revolución” del Maidan, por ejemplo, fue una clásica operación de “bandera falsa” “…que fue racionalmente planificada y llevada a cabo con el objetivo de derrocar al gobierno y tomar el poder” [The “Snipers’ Massacre” on the Maidan in Ukraine by Ivan Katchanovski, Ph.D.].