Gata Cattana repartió utopías

Gata Cattana quería a su tierra, hasta reconoce en un poema que “fuimos tan del sur que le dimos la vuelta”. Que no los digaPor ejemplo, Cortés expone que la expresión “me hago tirabuzones con sus dardos” que aparece en la canción ‘Los puñales’, del disco Anclas (Trimu, 2015), recuerda cuando las mujeres de Cádiz se rizaban el pelo con el plomo de las granadas con las que el ejército francés bombardeaba la ciudad. En ‘Yerma’, por otro lado, la poeta cuenta cómo sus ancestros, y los de tantos otros, trabajaban como jornaleros por cuatro monedas y aprendían a leer de forma autodidacta (“Nuestros abuelos no saben leer. / Nosotros empeñaos en contarla, / pa’ to’ el que no sepa leer / pueda bailarla”). Y en el poemario La escala de Mohs también figura el relato ‘Jazmines’, en el que la autora recuerda sus veranos en el pueblo, donde ningún químico era más potente contra los mosquitos que los puñados de jazmín que cogía con su abuela y que repartía por las habitaciones para soportar las calurosas noches de Córdoba: “Esa es la riqueza nuestra -y digo nuestra, ahora. Será que por estar lejos he hecho mía esta cultura popular de la que tanto renegué entonces-, que las cosas se saben desde siempre porque sí y se hacen desde siempre porque sí”.