Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN demonizan a Rusia

SERGIO ORTIZ

26 de febrero de 2022

Es muy grave la situación política y humanitaria en Ucrania, pero esto no ocurrió desde el 24 de febrero pasado cuando ingresaron tropas rusas. Se inició como mínimo desde el golpe de Estado en 2014 propiciado por el imperialismo norteamericano y la reacción ucraniana contra el gobierno del entonces presidente Viktor Yanukovich. Desde entonces han transcurrido ocho años de agresión de Estados Unidos y los 27 socios de la Unión Europea contra el pueblo ucraniano, en especial contra 4 millones de pobladores de origen ruso que habitan la zona oriental, Donbass, quienes conformaron las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Ellos han sufrido toda clase de agresiones y bombardeos de gobiernos ucranianos alineados con Washington y la OTAN, con el saldo de 15.000 muertos entre la población civil. En las últimas semanas, por el recrudecimiento de esa agresión, unas 80.000 personas tuvieron que abandonar el Donbass y refugiarse en la Federación Rusa.

Ante esos actos de genocidio cometidos por Zelensky, sus tropas y el Regimiento Azov, y las graves amenazas al territorio de Rusia, el presidente Vladimir Putin entendió que habían caído en saco roto sus reiterados intentos diplomáticos. El 21 de febrero pasado reconoció la existencia de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, y firmó acuerdos políticos y de seguridad con ambas. Y tres días más tarde, luego de nuevas agresiones militares de Kiev contra esas poblaciones del este ucraniano, dispuso un “operativo militar especial”. Putin dijo que no tenía otra opción, que las Repúblicas Populares del Donbass habían solicitado la ayuda rusa y que “Rusia no puede existir con una amenaza constante que emana del territorio ucraniano”.

Moscú no ha atacado población civil ni a ciudades sino objetivos militares ucranianos. Putin y su canciller Serguei Lavrov aclararon que no tienen intención de ocupar territorio de ese país. Han reiterado sus condiciones de los últimos años: que Ucrania no se sume como nuevo miembro de la OTAN y que ésta retroceda las bases militares que fue implantando en países que fueron socialistas hasta la implosión de la URSS. Hasta el 21 de febrero pasado Moscú exigía que Kiev cumpliera con los acuerdos de Minsk, respetando la autonomía de Donetsk y Lugansk. Ahora que estas han proclamado su independencia, quiere que se las acepte como tales, como parte del derecho a la autodeterminación de las naciones.