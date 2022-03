Chile: asesor económico de Boric, ligado a una Corporación que asesora a los militares yanquis

Como ya era previsible, con la llegada de Gabriel Boric al gobierno de Chile, ascenderá un grupo de personajes que poco y nada tienen que ver con la izquierda que utilizó el candidato para engañar a sus votantes. No solo se da el caso de futuras ministras y ministros como Antonia Urrejola (en Relaciones Exteriores), una mujer que no duda en condenar a Venezuela y Nicaragua por ser «dictaduras» o el ministro de Economía, Mario Marcel, un ultra neoliberal confeso, sino que también comienzan a conocerse los nombres de asesores varios, muchos de ellos ligados a Fundaciones, ONGs o Corporaciones yanquis, algunas de ellas conocidas por su injerencia desestabilizadora con gobiernos del Tercer Mundo que se oponen a Estados Unidos.

El caso de Duarte no es una excepción en el staf de Boric. De 10 asesores principales, uno está vinculado a la NED (National Endowment for Democracy), colateral de la CIA, otro a la Ford, otro a la Open Society, y el resto han pasado por ONGs de EE.UU o Europeas vinculadas estrechamente a las primeras.

Fue Director Asociado y Economista Adjunto para Chile del Center for Latin American Social Policy (CLASP) de RAND Corporation en Santa Mónica, California, también fue Investigador Principal de un grant de NIA (National Institute on Aging) y Co-Investigador principal de un grant de NIH (National Institutes of Health) además ha sido investigador en Yale University, el Banco Central de Chile y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras de Chile.