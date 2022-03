Mèxico: ¡Silencio! Las niñas están gritando

2 marzo, 2022

“El MP encargado de la denuncia era demasiado estricto, me preguntaba ‘¿a ti te consta que le tocó sus partes?, o sólo me estás contando lo que te contó tu hermana?’ y yo de ‘pues claro que no lo vi, no es como que el proceso de un abusador todos lo vean, a mi me lo contó mi hermana”, y él me preguntaba “entonces sí estás segura de que es verdad?’. Osea, cómo podía preguntarme si estoy segura de que mi hermana fue abusada físicamente, pues claro que sí estoy segura, si no nos hubiese ido a declarar ni a poner la denuncia”, relata Vero.