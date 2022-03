Ucrania–Rusia: EEUU prepara su mayor guerra. Crimen y Castigo (1)

por Ramón Pedregal Casanova

7 de marzo de 2022

Que haya un cadáver más que importa al mundo. De El diablo mundo.

Autor, José de Espronceda .

El problema existencial de EEUU, visto desde otro ángulo, es el de un psicópata que asesina diciéndose que lo hace por humanitarismo, que lo hace para mejorar el mundo, es ese invento de “guerras humanitarias” para encubrir el crimen y quedar impune. La consecuencia es que EEUU tiene en su memoria eso que ha hecho siempre y como aparato criminal psicópata no puede ocuparse en nada más. ¿Lo va a confesar?, el psicópata nunca se declara. Todo el mundo sabe lo que hace, y es fácil deducir lo que ocurre en su interior, pues el mundo no es mejor tras cada crimen y lo que vemos es que su mundo interior, el complejo militar-industrial que domina, no le deja actuar de otro modo, el aparato estadounidense, ese psicópata, no siente ninguna empatía porque su cerebro es enemigo de la realidad que le rodea, el mundo que no le necesita. (recibo una última noticia que dice así: Documentos capturados por la RPD demuestran preparativos de guerra por parte de la OTAN y sus nazis en Ucrania).