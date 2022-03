Paìs Vasco: Autoorganización popular contra la frontera

Estos controles no afectan a todas las personas por igual, el tránsito de las personas blancas y europeas por la frontera no se ha visto alterado. Son las personas en movimiento de otras razas y/o nacionalidades quienes sufren las actuaciones policiales y quienes son devueltas cuando intentan cruzar a Francia, una devolución que podría también denominarse “”, al igual que las que tienen lugar en la frontera entre Marruecos y los territorios de Ceuta y Melilla. Porque en estas devoluciones no se respeta ni el derecho a un proceso justo (asistencia letrada, opción de recurrir la decisión, derecho a un intérprete, que se informe al consulado, etc.) ni el derecho a solicitar protección internacional.