Ucrania 2015: obligados a «enterarse» los yanquis de la influencia neonazi

“La misión histórica de nuestra nación en este momento crítico es liderar las Razas Blancas del mundo en una cruzada final por su supervivencia. Una cruzada contra los Untermenschen dirigidos por los semitas»

.

2015: La Cámara de Representantes de EE. UU. «se enteró» de los neonazis de Ucrania

El gobierno y los medios estadounidenses piensan que los nazis en Ucrania son un mito. No siempre fue así, como informó Robert Parry en 2015.

En EE.UU. admiten la presencia nazi en Ucrania

EXCLUSIVA: La Cámara de Representantes de EE. UU. ha admitido una horrible verdad que los principales medios de comunicación de EE. UU. han tratado de ocultar al pueblo estadounidense: que el régimen posterior al golpe en Ucrania ha dependido en gran medida de las tropas de asalto nazis para llevar a cabo su sangrienta guerra contra los rusos étnicos. , informa Robert Parry.

Por Robert Parry

Consortium News

12 de junio de 2015

El pasado febrero, cuando los rebeldes de etnia rusa se acercaban al puerto ucraniano de Mariupol, The New York Times describió con entusiasmo a los héroes que defendían la ciudad y, de hecho, la civilización occidental, el valiente batallón Azov que se enfrentaba a los bárbaros en la puerta. Lo que el Times no dijo a sus lectores fue que estos «héroes» eran nazis, algunos de ellos incluso llevaban esvásticas y símbolos de las SS.

El extenso artículo del Times de Rick Lyman encaja con el lamentable desempeño del “documento de registro” de Estados Unidos, ya que ha descendido a la propaganda abierta que oculta el lado oscuro del régimen posterior al golpe en Kiev. Pero lo que hace que la tristemente típica historia de Lyman sea notable hoy en día es que la Cámara de Representantes de EE. UU., controlada por los republicanos, acaba de votar unánimemente para prohibir la asistencia de EE. UU. al Batallón Azov debido a sus vínculos con los nazis .

Cuando incluso la Cámara de Representantes de línea dura no puede soportar estos soldados de asalto nazis que han servido como la punta de lanza de Kiev contra la población de etnia rusa del este de Ucrania, ¿qué dice eso sobre la honestidad y la integridad de The New York Times cuando encuentra estos mismos nazis tan admirables?

Y no era que el Times no tuviera espacio para mencionar la mancha nazi. El artículo proporcionaba mucho color y detalles citando de manera destacada a un líder de Azov, pero simplemente no encontraba espacio para mencionar la incómoda verdad sobre cómo estos nazis habían desempeñado un papel clave en la guerra civil en curso en el lado estadounidense. The Times simplemente se refirió a Azov como una “unidad de voluntarios”.

Sin embargo, el 10 de junio, la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó una enmienda bipartidista a la Ley de Asignaciones de Defensa de los representantes John Conyers Jr., D-Michigan, y Ted Yoho, R-Florida que bloquearía el entrenamiento estadounidense del batallón Azov y evitar la transferencia de misiles antiaéreos disparados desde el hombro a los combatientes en Irak y Ucrania.

“Estoy agradecido de que la Cámara de Representantes aprobara por unanimidad mis enmiendas anoche para garantizar que nuestro ejército no entrene a miembros del repulsivo batallón neonazi Azov, junto con mis medidas para mantener los MANPAD peligrosos y fáciles de traficar fuera de estas regiones inestables. ”, dijo Conyers el jueves.

Describió al Batallón Azov de Ucrania como una milicia voluntaria de 1.000 hombres de la Guardia Nacional de Ucrania que la revista Foreign Policy ha caracterizado como “abiertamente neonazi” y “fascista”. Y Azov no es una fuerza oscura. El ministro del Interior de Ucrania, Arsen Avakov, que supervisa las milicias armadas de Ucrania, anunció que las tropas de Azov estarían entre las primeras unidades en ser entrenadas por los 300 asesores militares estadounidenses que fueron enviados a Ucrania en una misión de entrenamiento cuyo nombre en código es «Guardián sin miedo».

[Más tarde, bajo la presión del Pentágono en diciembre de 2015, la enmienda que prohibía la finaniación de Azov se eliminó de la Ley de Asignaciones de Defensa de la Cámara de Representantes de 2016 (HR 2685).]

La supremacía blanca

El viernes, un artículo de Bloomberg News de Leonid Bershidsky señaló que “es fácil ver por qué” Conyers “tendría un problema con la unidad militar comandada por el legislador ucraniano Andriy Biletsky: Conyers es miembro fundador del Caucus Negro del Congreso, Biletsky es un supremacista blanco.

Biletsky había dirigido Patriot of Ukraine [el precursor del batallón Azov] desde 2005. En una entrevista de 2010 , describió a la organización como ‘tropas de asalto’ nacionalistas… La ideología del grupo era ‘nacionalismo social’, un término que Biletsky, un historiador, sabía que engañar a nadie.

En 2007, Biletsky criticó la decisión del gobierno de introducir multas por comentarios racistas: ‘Entonces, ¿por qué el «amor negro» a nivel legislativo? ¡Quieren quebrantar a todos los que se han levantado para defenderse a sí mismos, a su familia, a su derecho a ser dueños de su propia tierra! Quieren destruir la resistencia biológica de la Nación a todo lo extraño y hacernos lo que le pasó a la Vieja Europa, donde las hordas de inmigrantes son una pesadilla para franceses, alemanes y belgas, donde las ciudades se “ennegrecen” rápidamente y el crimen y el narcotráfico son invadiendo hasta los rincones más remotos’”.

El artículo de Bloomberg continuó:

“Biletsky aterrizó en prisión en 2011, luego de que su organización participara en una serie de tiroteos y peleas. Tras la llamada revolución de la dignidad de Ucrania el año pasado, fue liberado como preso político; Las organizaciones de derecha, con su entrenamiento paramilitar, jugaron un papel importante en la fase violenta del levantamiento contra el ex presidente Viktor Yanukovych. Las nuevas autoridades, que incluían al partido ultranacionalista Svoboda, querían mostrar su gratitud.

La guerra en el este le dio a las tropas de asalto de Biletsky la oportunidad de alcanzar un estatus más alto de lo que jamás podrían haber esperado alcanzar. Lucharon ferozmente, y el otoño pasado, el Batallón Azov de 400 efectivos se convirtió en parte de la Guardia Nacional, recibió permiso para expandirse a 2,000 combatientes y obtuvo acceso a armamento pesado. ¿Y qué si algunos de sus miembros tenían símbolos nazis tatuados en sus cuerpos y el estandarte de la unidad llevaba el Wolfsangel , usado ampliamente por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial?

En una entrevista con la revista Focus de Ucrania en septiembre pasado, Avakov, responsable de la Guardia Nacional, se mostró protector con sus héroes. Dijo del Wolfsangel: ‘En muchas ciudades europeas es parte del emblema de la ciudad. Sí, la mayoría de los muchachos que se reunieron en Azov tienen una visión del mundo particular. Pero, ¿quién te dijo que podías juzgarlos? No olvides lo que hizo el Batallón Azov por el país. Recuerde la liberación de Mariupol, los combates en Ilovaysk, los últimos ataques cerca del Mar de Azov. Que Dios permita que cualquiera que los critique haga el 10 por ciento de lo que han hecho. Y cualquiera que me diga que estos tipos predican puntos de vista nazis, usan la esvástica y demás, son mentirosos y tontos descarados’”.

Aunque la votación de la Cámara el 10 de junio puede haber arrojado luz sobre este rincón oscuro del régimen de Kiev abrazado por Estados Unidos, la realidad ha sido bien conocida durante muchos meses, aunque minimizada en la mayoría de los medios de comunicación occidentales, a menudo descartada como propaganda.»

Incluso el Times ha incluido al menos una breve referencia a esta realidad, aunque enterrada en lo más profundo de un artículo. El 10 de agosto de 2014, un artículo del Times mencionó la mancha nazi del batallón Azov en los últimos tres párrafos de una larga historia sobre otro tema.

“La lucha por Donetsk ha adquirido un patrón letal: el ejército regular bombardea las posiciones separatistas desde lejos, seguido de ataques caóticos y violentos por parte de la media docena de grupos paramilitares que rodean Donetsk y que están dispuestos a lanzarse al combate urbano”. informó el Times .

“Los funcionarios de Kiev dicen que las milicias y el ejército coordinan sus acciones, pero las milicias, que cuentan con unos 7.000 combatientes, están enfadadas y, en ocasiones, incontrolables. Uno conocido como Azov, que se hizo cargo de la aldea de Marinka, tiene un símbolo neonazi que se asemeja a una esvástica como su bandera”. [Ver el artículo de Consortiumnews.com “ NYT Discovers Ukraine’s Neonazis at War. ”]

Un escalofrío por la columna

Procesión de antorchas en honor al 106 aniversario del nacimiento de Stepan Bandera, Kiev, 1 de enero de 2015. (Unión de Ucrania CC BY 3.0, Wikimedia Commons)

El conservador London Daily Telegraph ofreció más detalles sobre el batallón Azov en un artículo del corresponsal Tom Parfitt, quien escribió:

“El uso de paramilitares voluntarios por parte de Kiev para acabar con las ‘repúblicas populares’ de Donetsk y Luhansk respaldadas por Rusia debería provocar un escalofrío en la columna vertebral de Europa.

Los batallones formados recientemente como Donbas, Dnipro y Azov, con varios miles de hombres bajo su mando, están oficialmente bajo el control del Ministerio del Interior, pero su financiación es turbia, su formación inadecuada y su ideología a menudo alarmante. Los hombres de Azov usan el símbolo neonazi Wolfsangel (Wolf’s Hook) en su estandarte y los miembros del batallón son abiertamente supremacistas blancos o antisemitas”.

Basado en entrevistas con miembros de la milicia, el Telegraph informó que algunos de los combatientes dudaron de la realidad del Holocausto, expresaron admiración por Adolf Hitler y reconocieron que en realidad son nazis.

Biletsky, el comandante de Azov, “también es el jefe de un grupo extremista ucraniano llamado Asamblea Nacional Social”, según el artículo del Telegraph que cita un comentario de Biletsky que declara: “La misión histórica de nuestra nación en este momento crítico es liderar las Razas Blancas del mundo en una cruzada final por su supervivencia. Una cruzada contra los Untermenschen dirigidos por los semitas».

En otras palabras, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, un gobierno había enviado tropas de asalto nazis para atacar a una población europea y los funcionarios de Kiev sabían lo que estaban haciendo. The Telegraph cuestionó a las autoridades ucranianas en Kiev, quienes reconocieron que estaban al tanto de las ideologías extremistas de algunas milicias, pero insistieron en que la mayor prioridad era tener tropas que estuvieran fuertemente motivadas para luchar. [Vea el artículo de Consortiumnews.com “ Ignorando a las tropas de asalto neonazis de Ucrania. ”]

Pero una contraofensiva rebelde liderada por rusos étnicos en agosto pasado revirtió muchos de los logros de Kiev y obligó a Azov y otras fuerzas gubernamentales a regresar a la ciudad portuaria de Mariupol, donde el reportero de Foreign Policy Alec Luhn también se encontró con los nazis. El escribió :

“Banderas ucranianas azules y amarillas ondean sobre el edificio de administración de la ciudad quemado de Mariupol y en los puestos de control militares de la ciudad, pero en una escuela deportiva cerca de una enorme planta metalúrgica, otro símbolo es igual de prominente: el símbolo wolfsangel (‘trampa de lobo’) que fue ampliamente utilizado en el Tercer Reich y ha sido adoptado por grupos neonazis.

Las fuerzas prorrusas han dicho que están luchando contra los nacionalistas ucranianos y los ‘fascistas’ en el conflicto, y en el caso de Azov y otros batallones, estas afirmaciones son esencialmente ciertas”.

.

Cascos SS neonazis en Ucrania

.

Símbolos nazis en cascos usados ​​por miembros del batallón Azov de Ucrania. (Tal como lo filmó un equipo de filmación noruego y se mostró en la televisión alemana)

Símbolos nazis en cascos usados ​​por miembros del batallón Azov de Ucrania. (Tal como lo filmó un equipo de filmación noruego y se mostró en la televisión alemana)

Continuaron surgiendo más pruebas sobre la presencia de nazis en las filas de los combatientes del gobierno ucraniano. Los alemanes se sorprendieron al ver un video de soldados de la milicia de Azov decorando su equipo con la esvástica y la «runa SS». NBC News informó :

“Los alemanes se enfrentaron a imágenes del oscuro pasado de su país cuando la emisora ​​pública alemana ZDF mostró un video de soldados ucranianos con símbolos nazis en sus cascos en su noticiero vespertino.

El video fue filmado en Ucrania por un equipo de cámaras de la emisora ​​noruega TV2. «Estábamos filmando un reportaje sobre el batallón AZOV de Ucrania en la ciudad oriental de Urzuf, cuando nos encontramos con estos soldados», dijo a NBC News Oysten Bogen, corresponsal de la estación de televisión privada. Minutos antes de que se grabaran las imágenes, Bogen dijo que le había preguntado a un vocero si el batallón tenía tendencias fascistas. «La respuesta fue: absolutamente no, solo somos nacionalistas ucranianos», dijo Bogen.

A pesar del interés periodístico de que un gobierno respaldado por Estados Unidos envíe tropas de asalto nazis para atacar ciudades ucranianas, los principales medios de comunicación estadounidenses han hecho todo lo posible para excusar este comportamiento, y The Washington Post publicó una justificación de que el uso de la esvástica por parte de Azov era simplemente «romántico» .

“En otras palabras, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, un gobierno envió tropas de asalto nazis para atacar a una población europea y los funcionarios en Kiev sabían lo que estaban haciendo”.

Esta curiosa descripción del símbolo más asociado con la depravación del Holocausto y la devastación de la Segunda Guerra Mundial se puede encontrar en los últimos tres párrafos de un artículo principal del Post publicado en septiembre de 2014. El corresponsal del Post , Anthony Faiola, describió a los combatientes de Azov como “luchadores de batalla”. «patriotas con cicatrices» que resisten noblemente la «agresión rusa» y están dispuestos a recurrir a la «guerra de guerrillas» si es necesario.

El artículo no encontró nada objetable sobre los planes de Azov de «sabotaje, asesinatos selectivos y otras tácticas insurgentes» contra los rusos, aunque tales acciones en otros contextos se consideran terrorismo. Los extremistas incluso extendieron sus amenazas al gobierno del presidente ucraniano Petro Poroshenko si acepta un acuerdo de paz con el este de Rusia étnica que no sea del agrado de la milicia.

“Si Kiev llega a un acuerdo con los rebeldes que no apoyan, los combatientes paramilitares dicen que podrían atacar objetivos prorrusos por su cuenta, o incluso volverse contra el propio gobierno”, decía el artículo.

El artículo del Post, como casi toda su cobertura de Ucrania, fue elogioso sobre las fuerzas de Kiev que luchan contra los rusos étnicos en el este, pero el periódico tuvo que pensar rápidamente para explicar una fotografía de una esvástica adornando un cuartel de la brigada Azov. Entonces, en los últimos tres párrafos de la historia, Faiola informó: “Un líder de pelotón, que se hacía llamar Kirt, admitió que las opiniones de extrema derecha del grupo habían atraído a unas dos docenas de combatientes extranjeros de toda Europa.

“En una habitación, un recluta había estampado una esvástica sobre su cama. Pero Kirt descartó las cuestiones de ideología y dijo que los voluntarios, muchos de ellos todavía adolescentes, adoptan símbolos y adoptan nociones extremistas como parte de una especie de idea «romántica».

A pesar de estos hechos bien documentados, The New York Times eliminó esta realidad de su artículo sobre la defensa de Mariupol por parte del Batallón Azov en febrero pasado. ¿Pero no es digno de mención el papel de los nazis? En otros contextos, el Times se apresura a señalar y condenar cualquier signo de un resurgimiento nazi en Europa. Sin embargo, en Ucrania, donde los neonazis, como Andriy Parubiy, sirvieron como el primer jefe de seguridad nacional del régimen golpista y las milicias nazis están en el centro de las operaciones militares del régimen, el Times guarda silencio sobre el tema.

En lugar de informar completamente a sus lectores sobre una crisis que tiene el potencial de convertirse en un enfrentamiento nuclear entre Estados Unidos y Rusia, el Times ha optado por ser simplemente una fuente de propaganda del Departamento de Estado, a menudo calificando cualquier referencia a las tropas de asalto nazis de Kiev como «propaganda rusa». Ahora, sin embargo, una Cámara de Representantes de EE. UU. por unanimidad, de entre todas las cosas, ha reconocido la desagradable verdad.

.

El difunto reportero de investigación Robert Parry publicó muchas de las historias de Irán-Contra para The Associated Press y Newsweek en la década de 1980. Fundó Consortium News en 1995.

fuente con enlaces y fotografìas: https://consortiumnews.com/2015/06/12/u-s-house-admits-nazi-role-in-ukraine/

.