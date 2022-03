E$paña: progre$ia lacaya del orden imperial

Cuando Rusia entró en Ucrania el 24 de febrero de 2022, 15 días atrás, hacía más de cien años que Estados Unidos entró en Chile por orden del presidente James Madison, mediante su agente especial (espía militar) enviado en 1811 para calibrar las perspectivas de su lucha por la independencia de España. Desde entonces sigue interviniendo en Chile.

El órgano de expresión del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) escribió sobre el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973:

“El periódico obrero dedica al Golpe de Estado la primera página prácticamente en su totalidad, e introduce un titular a tres columnas: 1936: España 1973: Chile. (…)

El presidente Nixon ordenó hacer lo posible por derrocar el nuevo gobierno chileno y el entonces Secretario de Estado, Henry Kissinger, mantuvo varias reuniones con Richard Helms, director de la CIA, para decidir cómo lograr este fin. La elección de Allende era inaceptable para los Estados Unidos. De este modo, se realizó una campaña masiva de operaciones encubiertas para evitar que se consolidara la imagen del presidente chileno y se inició un proceso de estrangulamiento económico. Los bancos congelaron créditos y el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales cancelaron préstamos a Chile.”

Hay que ver lo que ha evolucionado políticamente el PSOE hasta llegar a la altura de su actual Secretario General. Tanto es así que hasta se jacta en público de que su gobierno es “el más progresista de la historia”. Puede que él se lo crea aunque sabe que no se puede nadar y guardar la ropa. Como poco no se desanima ante la cruda realidad de su política exterior. Sin embargo las abundantes muestras de vasallaje a su señor desmienten su autobombo, ¿hay algo que no haya hecho el PSOE en el gobierno por su amo?

Por ejemplo, sin ánimo de ser exhaustivo, enviar tropas a la guerra contra Afganistán, cooperar con los ‘vuelos de la muerte’ en la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos, ordenar al presidente Maduro que deje el gobierno de Venezuela y amenazarle con reconocer al golpista Guaidó, acosar a Nicaragua, Venezuela, Bolivia, etc., designar la base de Rota (Cádiz) como nueva base naval del sistema de defensa antimisiles de la OTAN, cooperar militarmente y vender armas urbi et orbe, quizás no en la Antártida pero especialmente a Colombia, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Israel, Irak y Turquía, países en guerra de agresión contra otros países y en violación constante de los derechos humanos en su propio territorio. Hay que señalar que las exportaciones de material de defensa y doble uso (civil y militar) en 2020 superaron los 26.500 millones de euros.

Sánchez tampoco recuerda que en la guerra contra Estados Unidos de 1898 España tuvo que ceder Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, una guerra para dirimir cuál de los dos imperios iba a expoliar la isla en adelante. Algunos pudieron enjuagar el disgusto del fin del imperio español -en el que no se ponía el sol- gracias a los 20 millones de dólares que recibió España en el Tratado de París, firmado entre ambos países en el mismo año. A cambio de ese dinero entregó Cuba al yanki:

“Artículo 1. España renuncia todo derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba. En atención a que dicha isla, cuando sea evacuada por España, va a ser ocupada por los Estados Unidos”.

Quizás durante la licenciatura de Economía que cursó en el Real Centro Universitario Escorial – María Cristina, de orientación cristiana y privada, no caló en él la ‘identidad’ del centro educativo: “deseamos que todos los alumnos, además de excelentes profesionales, sean hombres y mujeres con valores cívicos, sensibles al bien común, comprometidos con el respeto de la dignidad humana y al servicio a la comunidad local, nacional e internacional.”

A lo mejor por esa carencia ha podido declarar el pasado día 27 de febrero:

«La Unión Europea y sus aliados debemos responder como lo estamos haciendo, con unidad y determinación ante la amenaza que para la seguridad de Europa representa Putin, y lo haremos con las herramientas que tenemos a nuestro alcance, de grandes democracias, como son las sanciones económicas, la solidaridad con el pueblo ucraniano y la ayuda humanitaria a Ucrania».

“Para Sánchez, Putin ataca el ‘faro de democracia’ que representa Europa, pero la UE ‘va a salir reforzada de este embate y los sátrapas como Putin no se van a salir con la suya’.”

Pero nada de lo que afirma es creíble, es una muestra de hipocresía sideral y de un carácter deshonesto. Nunca dijo lo mismo de Estados Unidos, de Israel, ni de otros países agresores recalcitrantes, los de la infame “comunidad internacional”, el grupo de criminales que sigue al más sanguinario Estado criminal en serie en sus guerras de pillaje.

En realidad Sánchez hace como que Estados Unidos no es quien le da las órdenes y él simplemente las cumple. Este patrón de actuación como presidente de una potencia mediana y en crisis galopante, es meridiano a los ojos de cualquier observador, incluso aunque sea imperialista, fascista o simplemente moralmente acomodadizo por interés.

¿Por qué sus variadas baladronadas en Latinoamérica? ¿Por qué acompañar, en lugar de permanecer neutral al menos, a Estados Unidos en sus constantes guerras de agresión por todo el mundo, especialmente en los países mártires árabes y musulmanes? ¿Por qué vender armas fabricadas en España a los otros países citados anteriormente para que sieguen las vidas de decenas de inocentes con ellas? ¿Cuáles son las contraprestaciones y quiénes las van a disfrutar?

Sobre este asunto mezquino, aunque sea igualmente criminal, sabemos que “se han descubierto yacimientos de petróleo y gas en varios campos en tierra y mar, el primero de ellos de petróleo, en 1964, en Ayoluengo (Burgos) y los posteriores en el mar Mediterráneo, golfo de Valencia, mar Cantábrico, valle del Guadalquivir y golfo de Cádiz. En 2019 la producción interior de crudo fue de 40.000 toneladas y la de gas natural sumó 1.502 GWh, lo que supuso un grado de autoabastecimiento del 0,07 % y del 0,38 %, respectivamente, sobre el consumo nacional.”

¿Hay que creer en la magia, la casualidad o en nuestro impresionante potencial de hidrocarburos? ¿Por qué se ha publicado el 31 de enero de 2022, entre otras noticias relacionadas la que sigue?

“España podría ser un punto clave para el suministro de gas a Europa”

https://www.eleconomista.es/empresa…

Tendremos mucha suerte de salir con bien de esta nueva aventura política y militar -en todo caso manchándonos las manos de sangre-, pero si Rusia prevalece necesitaremos más suerte para que lo olvide, algo que no pasaría desde luego en los próximos 50 o más años.

¿Cómo creer en los valores de Sánchez -y sus ministros- cuando se comparan con las acciones de su amo? No hay cháchara -por muy presidente que sea- que encubra la realidad. Pero la responsabilidad no es solamente suya, también es de todos los que le apoyan y le siguen.

Ursula von der Leyen dirigió el 5 de marzo de 2022 estas palabras a Sánchez:

“España es un país puntero, con su gran cuota de renovables y sus capacidades de GNL. España puede desempeñar y desempeñará un papel importante en el abastecimiento de Europa.”

https://twitter.com/vonderleyen/sta…

Según El País, von der Leyen “ha aprovechado además su intervención para agradecer al Gobierno de Sánchez el respaldo a las decisiones de la Unión Europea para tratar de contener la ofensiva bélica del Kremlin en Ucrania. La dirigente ha calificado a España de ‘socio clave’ en un momento que considera ‘decisivo’.”

Sánchez, que no ve mácula en las guerras de agresión de Estados Unidos, se ha animado a instruir a von der Leyen, quien le supera mucho en política exterior, con estas nobles y esclarecidas palabras:

‘Para Putin es una amenaza ver una zona de democracia y justicia social y por eso nos ataca. Pero creo que se equivoca’, ha dicho el jefe del Ejecutivo, para quien Moscú ha cometido ‘dos errores estratégicos’.”

De todos modos, para vender la piel del oso hace falta matarlo antes, así que veremos en qué terminan esos piropos. Hay antecedentes de timos parecidos, por ejemplo, el Plan Marshall en la España franquista.

El Plan Marshall fue una iniciativa de Estados Unidos, por valor de unos 12.000 millones de dólares, para la reconstrucción de aquellos países de Europa devastados tras la Segunda Guerra Mundial (pero que) decidió ofrecer a España ayudas económicas, porque el régimen del general Franco era, de todos modos, una garantía de que no recibiría influencias soviéticas.

Aparte de la donación de queso y leche entre las familias humildes, la compensación que recibió España entre 1953 y 1963 fue de algo más de 1.500 millones de dólares, básicamente créditos gestionados por el Export-Import Bank para comprar productos estadounidenses, fundamentalmente alimentos, algodón y carbón.

Otra bendición que recibió fue la ayuda militar de 456 millones en material de guerra de segunda mano para modernizar las Fuerzas Armadas durante la dictadura franquista, que seguían utilizando armas italianas y alemanas de la Guerra Civil.”

Una ayuda muy poco humanitaria, pero muy envenenada a todas luces, hasta para Sánchez.

De momento lo único cierto es que Francia, un Estado nuclear y bastante más poderoso que España, fue burlado hace menos de seis meses por Estados Unidos:

“Australia canceló un millonario contrato con la empresa francesa Naval Group y ahora los submarinos los hará Estados Unidos y contarán con tecnología nuclear.”

En todos sitios del amor al odio hay solamente un paso, pero entre mafiosos los amores se miden en millones de dólares y el disgusto es algo más grande. Según “el ministro de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, dijo que Australia les había ‘golpeado por la espalda’ y ‘traicionado’ la ‘relación de confianza’ entre ambas naciones.”

Según Australia, que comunicó a Francia la cancelación del pedido de los submarinos el mismo día que se anunció en público la alianza militar AUKUS, es decir, Australia, United Kingdom y United States, el 15 de septiembre de 2021, Francia no trataba con el esperado amor a Australia, lo que en la jerga diplomática se expresa así: “decidimos no hacerlo porque consideramos que, en última instancia, no redundaría en beneficio de Australia.”

A la postre todo resulta un asunto de unos cuantos pillos que medran a costillas del resto de la gente, sea inocente, ignorante, supremacista, racista, fascista, etc., que de todo tipo hay.