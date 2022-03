Chile: Comunicado de mujeres clasistas y populares

.

Natalia Pravda

26/02/2022

Entonces, nos reafirmamos en que tenemos miles de razones para rebelarnos. Si creen que lo anterior ya es mucho, ¡Hay más!: cuando logramos estudiar una profesión, nos pagan menos que a los hombres, sentimos más temor que un hombre cuando cae la noche, hemos sido discriminadas, abusadas, violadas y asesinadas por “amigos” y familiares y por osar levantarnos contra los enemigos de clase. Porque en esta sociedad subsiste la vieja y rancia idea que las mujeres somos inferiores a los hombres. ¡De ninguna manera aceptamos esta falsedad! ¡La historia nos ha mostrado todo lo contrario, sin nosotras no hay economía, ni política, ni cultura! ¡Sin nosotras no hay transformación posible de la sociedad! ¡Sin nosotras no hay revolución!

Nosotras que levantamos la bandera de la lucha clasista y combativa, les decimos que no podemos y no queremos esperar más, no queremos confiar en quienes se disfrazan con piel de oveja, pero en realidad no se sueltan de la mano de los mismos lobos que nos han gobernado antes. Rancios políticos que son culpables de las miserias de las mujeres y hombres del pueblo, de los asesinatos de mujeres mapuche, de activistas ambientalistas y de madres y luchadoras sociales. Muchas de estas luchadoras se murieron peleando por justicia, frente al ajusticiamiento o encarcelamiento de sus familiares, desde quienes se unieron a la lucha revolucionaria tras el nefasto golpe de estado en el año 1973 y los que se sumaron a la lucha contra todos los gobiernos criminales que le han seguido. Por eso decimos también ¡Nuestras presas y presos políticos no pueden esperar más!