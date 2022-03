El negocio de los vientres de alquiler

6 marzo, 2022

En la práctica de alquilar vientres o como lo llaman sus partidarios, maternidad subrogada, hay muchos debates. Uno de ellos sería el por qué los Estados van a tener que legislar lo que una mujer puede o no puede hacer con su cuerpo. De primeras, no habría justificación para poder hacerlo. Mujeres adultas, con plenas facultades mentales, conscientes y dueñas de su destino. Como tampoco existe justificación para regular la interrupción voluntaria del embarazo o la esterilización a petición propia. Pero hay legislación. Leyes que tutelan a las mujeres, que las infantiliza, que las medicaliza, que deja su voluntad (e incluso su propia salud) como un elemento más en lugar de ser el principal.

En las decisiones sobre el cuerpo de la mujer, en estos y otros ejemplos, pesan muchas más cosas por encima. El interés general —con todas las derechas justificando cualquier recorte de derechos con el escudo de «las familias», la demografía, el envejecimiento de la población, hasta la xenofobia con supuesta «invasión» de otras culturas que tienen más descendencia— nos arrolla. En los vientres de alquiler sucede algo similar. Está la competencia de la mujer de decidir qué hace con su cuerpo y está el también supuesto «derecho» a ser padres, muy discutido. Pero sobre todo está la economía. Una actividad que se calcula que genera 5.000 millones de dólares al año (solo en las transacciones legales) no se puede permitir el lujo de mirar la ética ni perderse en debates legales. Y no lo hacen.

«¿No hay una forma de que una pareja o una persona sola pueda ser madre, padre, sin aprovecharse de la mala situación de una mujer? La respuesta es clara: la adopción»

En algunos casos se les llega a pedir hasta 86.000 euros y así poder elegir a la mujer en un catálogo, decidir sus hábitos durante la gestación y tener un seguro en caso de que el bebé no esté sano. Garantía de devolución, se podría llamar. Porque hay países que no solo miran para otro lado en el caso de estos intermediarios sacando provecho del sufrimiento ajeno, si no que también ellos quieren su parte del pastel. Es el caso de Georgia o de Ucrania, que si bien es más caro para las parejas, advierten las agencias, pueden contratar más «extras» en sus servicios. Otros países donde reconocen esta práctica son EEUU, Canadá, Australia, Grecia o India entre otros. Todos ellos han legislado, en un sentido o en otro, que esta práctica pueda ser legal. Todos ellos promueve la seguridad jurídica de los compradores pero no todos ni la de la madre ni de los bebés.