Capitalismo mercenario: Cómo operan los agentes del negocio privado de la guerra

Constellis Holdings Inc

Constellis es una empresa privada estadounidense de defensa y seguridad, constituida como sociedad, que no es una entidad que pague impuestos a efectos fiscales en Estados Unidos. La empresa opera en 40 países y presta servicios de asesoramiento, seguridad, gestión de riesgos y apoyo a misiones a gobiernos, empresas multinacionales y organizaciones internacionales de todo el mundo. Los servicios incluyen investigaciones de antecedentes, herramientas de inteligencia social, formación avanzada, apoyo logístico y vital, servicios de vehículos aéreos no tripulados y K9, y mitigación de en la respuesta a las crisis. Constellis obtiene la mayor parte de sus ingresos del Gobierno Federal de Estados Unidos, directamente como contratista principal o indirectamente como subcontratista, incluidos varios contratos importantes con el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado de Estados Unidos. Según afirman desde la misma compañía, «la familia de empresas de Constellis ha crecido hasta incluir un equipo global de líderes del sector, como Triple Canopy, Olive Group y The Development Initiative, así como las empresas heredadas Centerra, Academi, AMK9, Omniplex, Strategic Social y Edinburgh International. En la actualidad, Constellis es la mayor y más diversa empresa de gestión de riesgos no financieros de Estados Unidos, que ofrece soluciones llave en mano para abordar los retos más complejos de nuestros clientes allí donde se nos necesite en todo el mundo».