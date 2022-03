Argentina: El círculo de la dependencia: gobiernos, extractivismo y FMI

El gobernador Pvcia BsAs Axel Kicillof de visita a Expoagro, la feria de Clarín y La Nación

Pareciera que no existió el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por su siglas en inglés) sobre las consecuencias cada vez peor de la crisis climática; pareciera no haber sucedido una pandemia como nunca antes (con cada vez más pruebas de que fue de origen zoonótico). No escucharon las masivas movilizaciones contra la megaminería en Mendoza en 2019, en Chubut en 2020/2021 y las marchas masivas en Mar del Plata contra le explotación petrolera.