Wallmapu: la maquinaria colonial burguesa y su intento fallido

Wallmapu: la maquinaria colonial burguesa y su intento fallido.

Natalia Pravda

16/03/2022 Opiniones.

La improvisación pasional y la desconexión con la historia mapuche.

Eduardo Curín P.

El día de hoy 15 de marzo 2022, ocurre el primer tropiezo del gobierno de Boric en el wallmapu, la arrogancia de sus asesores mapuche y la extendida desconexión con su historia en reconstrucción terminó creándole un fracaso mediático a la ministra del interior Izkia Siches.

Este fracaso efectivamente va de la mano con los actores que vienen del reciclaje de la concertación, varios de ellos, son socialistas, los mismos que impidieron y torpedearon largamente un encuentro entre el poder político chileno y el movimiento mapuche, peor aún, fueron quienes se sumaban a las querellas en contra de los mapuche.

El gobierno de Boric, no entra precisamente bajo la confianza del movimiento mapuche, más aún, no hay ninguna conexión de trabajo previo con el movimiento mapuche, así lo entiende la opinión pública nacional e internacional, pero como sus asesores imitan a sus maestros, creen que el solo hecho de llegar a temucuicui ya el conflicto está controlado.

Finalmente, la ministra del interior terminó hospedada en el mismo edificio de la represión, “Comisaría de Ercilla” enemigo directo del movimiento mapuche e institución que todos desean su DISOLUCIÓN, por fraude, corrupción, violación de Derechos Humanos, crímenes etc. en rigor, el objetivo parece ingenuo, pero sospechoso, ya que la inteligencia, parece no estar funcionando correctamente en favor del gobierno actual.

Sostengo que, mientras no se aborden claramente los cuatro ejes impulsada por parte del Xrawn temucuicui que se sesionó de forma especial en el congreso de chile en junio del 2019, todo seguirá siendo una improvisación fallida y con estériles resultados políticos.

Wallmapuche 15 de marzo 2022.

Fuente:

Algunas declaraciones respecto a la visita de la Ministra del Interior al Wallmapu.

Por Muros y Resistencia.

El medio de comunicación Interferencia publicó una declaración del Lonko, autoridad ancestral de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul Huaiquil, quien señaló que la comitiva liderada por Izkia Siches no respetó el protocolo mapuche para visitar la comunidad.

“Estamos en nuestro territorio, si quieren dialogar yo estoy dispuesto, que vengan, pero para establecer un diálogo serio, pero antes que hablen con las autoridades ancestrales que corresponde. Los puedo recibir, pero para hablar de DERECHOS, hablemos de TERRITORIO, que no nos vengan a decir que somos ladrones de madera, narcotraficantes, lo que queremos nosotros es RESTITUIR NUESTRO TERITORIO, si hablamos de eso, no tengo ningún problema”. También menciona que en Temucuicui «hay 16 Peñis (hermanos) PRESOS POLITICOS MAPUCHE, además de 2 MENORES DE EDAD, es un tema serio».

Otra entrevista que está circulando es la de Juan Pichún, integrante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Lonko de la Comunidad de Temulemu, quien declaró el día lunes, antes de la llegada de lxs ministrxs al Wallmapu que, “no volverán a creer en que van a tomar medidas porque viene de visita. Vamos a seguir evaluando, porque son cuatros años en que les toca administrar, por lo tanto, no hay que desesperarse porque llegan. Siempre hemos estado abiertos al diálogo. Pero no queremos que ellos pongan los temas, y eso es lo que están haciendo. Todos los gobiernos han puesto sus temas y ellos son los que al final arman las mesas de diálogo y no ha habido ningún avance. Cuando tengan una decisión firme, veremos si nos sentamos con ellos o no.”

Juan Pichún continúa: “Nosotros apuntamos a que se reconozca los dueños del territorio, y si ellos tienen los instrumentos jurídicos para resolver eso, bien. Si no, sería lo mismo que cualquier otro gobierno que ha venido a ofrecer el mar y el cielo al Wallmapu…pero si no tienen una postura firme a qué hacer respecto a LAS EMPRESAS EXTRACTIVISTAS QUE ESTÁN DESTRUYENDO NUESTRO WALLMAPU, no sirve, va a quedar en el puro simbolismo.”

Esta evaluación se basa en que hayan garantías de debatir los puntos que son relevantes para ellxs: “ Vamos a hablar bajo los términos de AUTONOMÍA y TERRITORIO. Además hemos pedido que haya observadores internacionales. Sin esas condiciones no estamos disponibles”, concluye Juan Pichún.

16 de marzo, 2021

Pedro Cayuqueo y visita de Siches a Temucuicui: “Me parece que hubo un actuar demasiado entusiasta”.

Por Radio Uchile

«Es una zona de conflicto hace mas de 20 años donde ha habido muertes, es una zona militarizada, el ánimo del sector no es precisamente recibir a las autoridades bailando», señaló el escritor en conversación con nuestro medio.

Este martes fue un día complejo para la ministra del Interior, Izkia Siches. Si bien su visita a la Araucanía fue anunciada con bombos y platillos por el Gobierno, ya instalada en la zona no fue recibida como esperaban.

Muy por el contrario. Mientras se dirigía a la comunidad de Temucuicui, la secretaria de Estado fue testigo de ráfagas de balazos al aire disparadas por desconocidos. Inmediatamente Siches y la comitiva que la acompañaba debió abandonar el lugar.

Si bien no se sabe el origen de aquellos balazos, en el lugar se encontraron panfletos alusivos a la libertad de los presos políticos mapuche.

Para profundizar en el episodio, nuestro programa Política en Vivo dialogó con el escritor y periodista mapuche, Pedro Cayuqueo, quien si bien valoró la intención de diálogo del Ejecutivo, criticó la manera en que se ha intentado hacer.

“Me parece que hubo un actuar demasiado entusiasta de querer ir a la comunidad. Cualquier conocedor del tema indígena sabe que no es llegar y hacerlo”, sostuvo Cayuqueo. “Tienen que desarrollarse una serie de protocolos que son propios de la diplomacia mapuche. Eso no ocurrió”, agregó.

El autor de diversos libros recordó que Temucuicui es una zona en conflicto y, por tanto, no es llegar y hacer un discurso. En el sector ha habido muertes de por medio y se requiere más que buenas intenciones para llegar al lugar.

“Es una zona de conflicto hace mas de 20 años, donde ha habido muertes, es una zona militarizada, el ánimo del sector no es precisamente recibir a las autoridades bailando”.

En ese sentido Cayuqueo recordó que existen muchas zonas de conflictos, muchas poblaciones que están mucho más cerca de La Moneda que Temucuicui. Ante esto afirmó que a ninguna autoridad se le ocurriría entrar en dichas zonas como lo hicieron en Temucuicui.

Ante todo esto, el periodista afirmó que el principal problema es que la sociedad chilena no conoce a la sociedad mapuche.

“Hay un conflicto intercultural profundo entre dos sociedades que no se conocen. La sociedad chilena desconoce por completo los códigos culturales nuestros y eso es el fondo del problema del Estado con los pueblos originarios”.

Pedro Cayuqueo también aprovechó la instancia para criticar al Gobierno por no contar con un plan concreto para solucionar el conflicto mapuche. “Yo me sumo a quienes vimos con optimismo la asunción de Boric, pero eso no impide que seamos críticos”, señaló el escritor.

fuente: