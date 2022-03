Mèxico_Zacatecas: Comunidad Indìgena de Cicacalco denuncia contaminaciòn, fraude y criminalizaciòn contra defensorxs del territorio

La Comunidad Indígena de Cicacalco, ubicada en el municipio de Tlaltenango de Sánchez Román, en Zacatecas, lleva ya 2 años 8 meses sufriendo la contaminación de un basurero al aire libre que fue instalado en su territorio, y que está dejando graves daños a la salud y contaminando el arroyo Los Tecongos, que desemboca en el río Tlaltenango. El basurero se ubica a 800 metros de varios ojos de agua que están sobre el cauce del arroyo de los Tecongos, del cual se abastece la comunidad. Para la instalación de este basurero, la comunidad no fue tomada en consideración, violando la autodeterminación de la población y su máxima autoridad, que es la Asamblea Comunal. El proyecto se instaló y tras fuerte lucha por parte de la comunidad, fue clausurado. Sin embargo, ninguna autoridad ha dado seguimiento a las demandas de cierre definitivo ni ha dado información a la comunidad sobre medidas de mitigación de daños que urgen emprender.

Sin embargo, las comunidades cercanas pronto reconocieron que no era así: A tan solo dos meses de su apertura, un grupo de mujeres de la comunidad se organizaron y fueron a la presidencia municipal a quejarse de los malos olores y enjambres de moscas que se metían a sus casas, producto de los animales muertos y restos del rastro municipal que eran vertidos sin algún tratamiento. Esto, junto con descargas fétidas al arroyo que pasa en medio del rancho, que sólo eran aventados al aire libre. Con apenas dos meses de operación, el supuesto “relleno sanitario” era un tiradero a cielo abierto que causaba daños en las parcelas de cultivo y a los agostaderos. Ante la presión de las mujeres, el presidente municipal firmó acuerdos de atención al basurero, mismos que no cumplió. Meses después las mujeres de nuevo se presentaron en el municipio y recibieron un trato despótico y discriminatorio, sin tener una respuesta a sus peticiones. Las autoridades en ningún momento tomaron con seriedad los reclamos, las señalizaciones de daños al medio ambiente y a la salud, ni tomaron en consideración el “Principio Precautorio”, un principio legal que mandata a toda autoridad actuar a favor de la protección de la salud y del medio ambiente ante las sospechas fundadas de riesgos graves de daños, como era el caso.

Un año después la comunidad, con la Ley en la mano, exige al presidente municipal una inspección ocular, donde se demuestra que el basurero no es ningún “Relleno Sanitario” y que la basura no tiene ningún tipo de manejo. En esa inspección se encontraron que, efectivamente, el basurero no tenía las condiciones mínimas para operar como relleno sanitario: se mezclaban al aire libre animales muertos, residuos peligrosos biológico infecciosos, y se hallaron tres tubos de drenaje que desembocaban al arroyo Los Tecongos. Para ese momento la basura era un montículo de aproximadamente 10 metros de alto.