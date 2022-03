Ucrania, O$$idente y la comunidad interna$ional: El mundo es grande…

Luis Casado

De mis peregrinaciones profesionales, que me llevaron a los cinco continentes, retiré una enseñanza: a pesar de sus denodados esfuerzos, el mundo no se resume a lo que llaman ‘occidente’, o ‘comunidad internacional’, apelativo que como dice Régis Debray, fue acaparado por EEUU y su protectorado europeo. Menos del 12% de la población mundial.

Es el momento de decir que soy partidario de la PAZ. Que no aplaudo ni la guerra de Ucrania, ni las otras. Ninguna. Pero tampoco soy imbécil. Los EEUU y sus colonias no me harán olvidar que la OTAN es un instrumento de dominación al servicio del Imperio, y que no hay guerra en el mundo, del 4 de abril 1949 en adelante, en la que la OTAN no haya sido el principal responsable. ¿Las guerras de independencia? En ellas los EEUU sostuvieron a los poderes coloniales como la soga sostiene al ahorcado: de ese modo acrecentaron su poder y su influencia. En algún caso se vieron directamente involucrados por decisión propia, y así les fue: piensa en Vietnam.