Londres no está solo en la promoción de estas pasadas insurgencias respaldadas por la CIA como modelo para la ayuda “encubierta” de Estados Unidos a Ucrania. La exsecretaria de Estado Hillary Clinton, cuyo Departamento de Estado ayudó a crear la insurgencia de “rebeldes moderados” en Siria y supervisó la destrucción de Libia respaldada por Estados Unidos y la OTAN,

del New York Times

en enero que la CIA ha estado supervisando un programa de entrenamiento encubierto para agentes de inteligencia ucranianos y fuerzas de operaciones especiales desde 2015. Su informe cita explícitamente a un exfuncionario de la CIA con conocimiento del programa diciendo que la CIA ha estado “entrenando a una insurgencia” y ha estado realizando este entrenamiento en una base militar estadounidense no revelada. Este entrenamiento de “insurgentes” ucranianos fue apoyado por las administraciones de Obama, Trump y ahora Biden, y las dos últimas ampliaron sus operaciones. Mientras que la CIA negó a

Sin embargo, además de lo anterior, también debemos considerar la inquietante realidad de que esta insurgencia ucraniana comenzó a ser formada por la CIA al menos varios meses, si no

durante años. En particular, los esfuerzos de los EE. UU. para proporcionar ayuda letal a Ucrania

Dado que la CIA, en ese momento y antes de este año, ha estado advirtiendo de una inminente invasión rusa de Ucrania hasta que se produjo la actual escalada de hostilidades, vale la pena preguntarse si el gobierno de EE. UU. y la CIA ayudaron a “apretar el gatillo”. ” al cruzar intencionalmente las “líneas rojas” de Rusia con respecto a la invasión de la OTAN en Ucrania y la adquisición de armas nucleares por parte de Ucrania después de 2014 cuando quedó claro que las repetidas predicciones de la CIA sobre una invasión “inminente” no se materializaron. Las líneas rojas de Rusia con Ucrania se han establecido claramente, y Estados Unidos las

Sin embargo, más recientemente, las advertencias de la CIA sobre una inminente invasión de Ucrania fueron objeto de burla, no solo por parte de muchos analistas estadounidenses, sino también aparentemente por los propios gobiernos ruso y ucraniano. Se alega que todo esto cambió, al menos desde la perspectiva rusa, luego de la

, profesor del programa de Periodismo y Relaciones Públicas de Georgetown y director de iniciativas cibernéticas en The Aspen Institute, un grupo de expertos «no partidista» financiado en gran parte por el Rockefeller Brothers Fund, el Carnegie Corporation y la Fundación Bill y Melinda Gates.

”. El artículo fue escrito por Garrett Graff, ex editor de

“ Cada año, la comunidad de inteligencia publica la Evaluación de amenazas mundiales, una destilación de tendencias globales preocupantes, riesgos, puntos problemáticos y peligros emergentes. Pero este año, la audiencia pública sobre la evaluación, que generalmente se lleva a cabo en enero o febrero, fue cancelada , evidentemente porque los líderes de inteligencia, que generalmente testifican juntos en una rara audiencia abierta, estaban preocupados de que sus comentarios pudieran irritar al presidente Donald Trump. Y el gobierno aún no ha publicado públicamente un informe de amenazas de 2020. ”

En 2020, la CIA no publicó una evaluación de amenazas «mundial» por primera vez desde que comenzó a publicarlas anualmente hace décadas.

que aparentemente fue previsto por la entonces funcionaria del DHS, Elizabeth Neumann. A principios de 2020, Neumann había declarado proféticamente: «Parece que estamos a las puertas de otro 11 de septiembre, tal vez no sea algo tan catastrófico en términos visuales o numéricos, pero podemos verlo crecer, y no lo hacemos». No sé muy bien cómo detenerlo.

el “otro 11 de septiembre” que aparentemente Neumann había predicho. En particular, la primera Evaluación de Amenazas Nacionales del DHS, la advertencia de Neumann y la narrativa oficial posterior sobre los eventos del 6 de enero se

la Policía del Capitolio u otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley presentes no hicieron ningún esfuerzo real para detener el llamado «disturbio», con muchas imágenes del evento que mostraban a las fuerzas del orden agitando a los supuestos «insurrectos». al edificio del Capitolio. Sin embargo, esto no impidió que los principales políticos y funcionarios de seguridad nacional etiquetaran el 6 de enero

» en pandemias, que, según Graff, incluyen a Bill Gates y a los funcionarios de inteligencia de EE. UU. James Clapper y Dan Coats, habían «proyectado la propagación de un nuevo virus y los impactos económicos que traería así como «detalles sobre los desafíos específicos» que enfrentaría EE. UU. durante la fase inicial de la crisis de Covid-19. Graff luego pregunta: «¿Qué otras catástrofes se avecinan que no estamos planeando?» Según los «líderes de opinión» a los que consultó para este artículo, que incluían a varios funcionarios de inteligencia actuales y anteriores, la «amenaza a corto plazo» más inmediata que podría alterar la vida en los EE. UU. y más allá después de Covid fue «la globalización de la supremacía blanca». ”

el restablecimiento del imperio ruso anterior a 1917, que ejercería influencia sobre todo el territorio habitado por personas de etnia rusa. Su ideología se describe como supremacista blanca, monárquica, ultranacionalista, ortodoxa prorrusa y antisemita. No se los considera neonazis, pero han trabajado para construir lazos con otros grupos de extrema derecha con conexiones neonazis.