Perù_Las luchas contra el proyecto minero Conga: La luz de nuestros Taitas

La mina contendría más de 6 millones de onzas de oro y una inversión estimada en US$ 4.800 millones.

​Finalmente, el proyecto fue temporalmente suspendido luego de varias muertes ocasionadas por la represión policial. No obstante, la empresa hace estudios geológicos en el área, y sigue bloqueando las vías que pasan por el lugar.

Daniel no se cansaba de mirar el paisaje y de ronronear su canción, haciendo sonar, más que de costumbre, el cuchillo al frotarlo en el batán. Acompañar su ronroneo, con el ruido acompasado del cuchillo y el batán, era un juego, para él, entretenido: un soñar más allá de su mirada.

Daniel se levantó muy temprano. Llegó junto a otros acaballados cuando las nubes aún besaban el ichu de los cerros. Los camiones y otros vehículos llegaron después de una larga espera. Mientras tanto estuvieron frente a la tranquera, mirando cómo los policías se colocaban en distintos puntos, sin norte, desganados y entumidos por el frío. Sabían que allí no había estrategia que valga. Y la discusión fue la de siempre. ¿Por qué impedían el paso? La minera podía ser la dueña de algunos terrenos, pero no del libre tránsito y del agua de las lagunas.

Los cascos de su pequeña yegua, al enterrarse entre la hierba, no sonaban como por la carretera. No era igual. Se tenía que sujetar bien, si no quería caer. Las bajadas y subidas eran de su responsabilidad. En la carretera, en cambio, podía cerrar los ojos y volar, mientras su engreído animal lo conducía sin problemas. Conocía la ruta.