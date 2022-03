Argentina: Hambre y capitulación

Siete de cada diez pibes y pibas en este ancho mundo del sur ven caer en sus cabezas y en sus barrigas las esquirlas feroces de la capitulación política ante los gerentes de los sueños caídos, ante los ceos del hambre, ante los patrones del mundo. Siete de cada diez que serán ocho cuando falte la comida abruptamente en el país de la tierra fértil. Con la excusa de una guerra a 14 mil kilómetros. Una tierra donde la espiga es identitaria aumenta su pan fuera del alcance popular por el trigo que no exporta Ucrania. Un 7,5 % se dispararon los alimentos en febrero. Un 8,8 en el Conurbano. Apenas en 28 días. El INDEC no apunta glosas sobre las cifras. No subraya la pobreza que se trepa a millones cuando la comida se va al cielo y se aleja de los estómagos.