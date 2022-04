Colombia_Norte del Cauca: Prevenir una masacre contra el Proceso de liberación de la Madre Tierra

.

– El 9 de febrero los trabajadores de los ingenios azucareros marchan en Corinto para exigir el derecho al trabajo, que según ellos está en riesgo por la “invasión de tierras”. Se observa que las pancartas no son hechas a mano sino en plóter.

– El 23 de febrero trabajadores corteros de caña marchan en Miranda para exigir el derecho al trabajo, que según ellos está en riesgo por la “invasión de tierras”. Se observa que las pancartas no son hechas a mano sino en plóter; el periódico El Tiempo reportó el hecho.

– En tiempos más recientes, en el concejo municipal de Caloto, algunos hacendados han amenazado con actuar por su propia mano contra liberadores y liberadoras si el Estado no da resultados. No son palabras menores si tenemos en cuenta que la amenaza viene de una persona implicada en la masacre de El Nilo de 1991. Hace pocos días, los dueños de las haciendas Chimán y Llanito, en proceso de liberación, han manifestado que planean contratar gente armada para actuar “ya que el estado colombiano no ha hecho nada”.