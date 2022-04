La relación de la OTAN con organizaciones fascistas

1 abril 2022

La alianza entre EE.UU, la UE, la OTAN con grupos nazis no se inicia en Ucrania. Viene de muy atrás.

Como ocurrió con la pandemia Covid, construir un relato – exactamente el mismo en la mayor parte de los países – y repetirlo machaconamente por todos los medios de comunicación, aliñándolo oportunamente con la censura de posiciones discordantes y con la represión – es clave para no despertar al pueblo que pudiera hartarse de pagar con sus condiciones de vida las consecuencias de sus aventuras militares y, sobre todo, de hacer de «carne de cañón».

Y, finalmente, ¿no cambiaría la percepción de la gente, no sólo de la situación en Ucrania, sino también de la naturaleza de los gobiernos y la gran mayoría de las fuerzas políticas de la UE, si se supiera que no sólo se trata de las nazis ucranianos, sino que los gobiernos de la UE, EE.UU y la OTAN llevan colaborando desde inmediatamente después de la II Guerra Mundial con los grupos nazis que han perpetrado los atentados terroristas más sangrientos en Europa?.

Ferdinando Imposimato, presidente honorario del Tribunal Supremo de Casación, análogo al Tribunal Supremo, resume los resultados de las investigaciones realizadas por él, en las cuales establece el papel de la OTAN, de Ordine Nuovo y de los servicios secretos militares en las masacres que ensangrentaron Italia. Transcribo sus palabras, que pueden consultarse aquí4 : «En el curso de las investigaciones que he realizado sobre las tragedias que han asolado Italia, desde los atentados de la Plaza Fontana, al del tren Italicus Express que enlaza a Roma con Munich, a la de la Plaza de la Loggia en Brescia, a la tragedia de Bolonia, y en el curso de cuyas investigaciones han sido asesinados mis colegas Giovannni Falcone, Paolo Borsellino y otros, se ha confirmado que el explosivo utilizado procedía de las Bases de la OTAN. (…) Todo ésto lo he escrito en un libro y nadie lo ha desmentido. En estas bases se reunían «terroristas negros», junto a representantes de la OTAN, mafiosos, políticos italianos y masones en la víspera de los atentados. Todo esto ha sido confirmado por testigos directos y se ha producido de forma ininterrumpida. (…) El problema es que el silencio de la prensa impide a la opinión pública conocer esta tremenda verdad: es la Operación Gladio, la que amenaza la paz y la seguridad y la que amenaza con desencadenar una gran guerra».

El fascismo no es más que la forma concreta que utiliza el capital para someter a los pueblos. Como se decía en la película Novecento, «los fascistas no son como los hongos, que nacen así en una noche, no. Han sido los patronos los que han plantado a los fascistas».