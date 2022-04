Mèxico: Saqueo y riesgo ambiental de la explotación minera en fondos marinos

En el Golfo de Ulloa, frente a la costa de Baja California Sur en México, abunda la vida marina, desde ballenas grises hasta langostas. Su fondo marino también es rico en fosfato, un componente clave de los fertilizantes, y se convirtió en el enfoque central de una demanda de arbitraje multimillonaria que la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration ha interpuesto contra México en virtud del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994. Odyssey, una empresa exploradora de tesoros convertida en empresa minera con escasos ingresos propios, consiguió financiación de un bufete de abogados especializado en litigios de EE. UU. para demandar a las autoridades mexicanas que le negaron un permiso ambiental, no antes de que la comunidad se haya opuesto a su proyecto.

Como ha sido recurrente en este sistema de arbitraje diseñado para favorecer a las empresas transnacionales, a recibir su solicitud. La mayoría del panel, formado por abogados pro-empresas muy bien pagados, afirma en esencia que la contribución de la cooperativa no es relevante. Sin embargo, sorprendentemente, uno de los tres árbitros expresó una opinión disidente, argumentando que no sólo se debería escuchar a la cooperativa sino que el hecho de no admitir sus preocupaciones pone en evidencia las deficiencias del sistema de arbitraje, con impactos potencialmente de gran alcance en las políticas de protección del medio ambiente en México.