Andalucia: Jornaleras de Huelva en Lucha denuncian

Ana Pinto, cofundadora de, describió los incumplimientos generalizados del convenio en los tajos de Huelva. “El problema no es lo que dice la ley: es que no se cumple el salario mínimo, ni las 39 horas semanales, ni el pago de las horas extras ni del kilometraje”, y que las elecciones sindicales brillan por su ausencia en los tajos. El presidente de la Unión de Pequeños Agricultores de la Provincia de Huelva (UPA), Manuel Piedra, llamó a no hacer generalizaciones con respecto a los empresarios freseros, a lo que Pinto respondió: “Que se abran las cancelas [de las fincas] y así podemos ver lo que hay”. Pinto tendió la mano a los pequeños productores de UPA: “Vamos a luchar juntos, por precios justos y por condiciones laborales dignas”, dijo, en referencia a los bajos precios que imponen las grandes cadenas distribuidoras.