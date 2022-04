Uruguay: Paraíso… ¿O querés que te cuente?

.

Uruguay:

Pero no solo de autobombo vive la opinión pública uruguaya.

ha declarado con toda la sapiencia que alberga pertenecer a redes como el Interamerican Institute for Democracy y la Fundación para la Libertad (ambas con asiento en Miami, Florida, EE.UU.), que aunque todo el continente está amenazado de una fiebre castrocomunista, Uruguay, y únicamente Uruguay, está a salvo de semejante amenaza porque “representa el verdadero progreso”.

pero sí me permito dos observaciones: en primer lugar, llama la atención que MVLL vea tantos problemas en casi todos los países del continente americano y exceptúe de ellos a EE.UU. que entiendo vive una crisis cada vez más intensa y una geopolítica cada vez más problemática, y en segundo lugar, que se pueden hasta compartir algunas aprensiones sobre destino y perspectivas de todas las naciones colonizadas y neocolonizadas del continente; otras son francamente incompartibles como su apuesta al Chile anterior a Boric, es decir a la continuidad de un pinochetismo atenuado. Pero es mi interés concentrarme en el juicio de don Mario sobre el país que me vio nacer; “el paisito”.

No estoy en condiciones de calibrar las perspectivas de cada país de las 3 Américas,

En primerísimo lugar, los elogios tienen a menudo un efecto que no se invoca y a

con motivo de la visita del comandante Sur de EE.UU., 1 Barry Cornish, con, por ejemplo, los del Institute of Economics and Peace (IEP), dedicado al modelado de sociedades “pacíficas”, estableciendo sus “tablas de posiciones” (cualquier parecido con fomento a la competencia es pura coincidencia).

una tabla de 163 estados. No es poca cosa; es la mejor posición entre países de los

El IEP no saca de la galera estos resultados. Cuidan muchísimos factores,

sistemático de la calidad del agua, ocasionada por su puesta al servicio de producción de celulosa, que significa volcar a los ríos los contaminantes y efluentes de las usinas del ramo (de las que, tomando únicamente la última, instalándose sobre el río Negro, tendremos un volumen de agua usada muy por encima de cien millones de litros diarios (leyó bien, los ceros son más de ocho), que volverán al río muy disminuidos en volumen, y a la vez, muy contaminados. Pero el deterioro del agua del país también tiene que ver con producción obtenida mediante agrotóxicos, también en furiosa expansión modernizadora. Por eso, el río Negro debería actualizar su nombre como Verde. Pero no ecológico, precisamente…

“Un mejor desempeño ambiental”. Esto debe tener que ver no solo con el descuido

producción o reducido a su mínima expresión: satelizándose a los grandes productores transnacionales de envases plásticos (ésos sí, gravemente contaminantes). Los envases de vidrio se tiran a la basura, a los perversa o humorísticamente llamados “rellenos sanitarios”. Y, en verdad, con las bolsas plásticas “para todo”, Uruguay “resistió” no muy heroicamente, por cierto, su abandono.

los desechos sólidos? No existe ni la menor recuperación de vidrio, por ejemplo; un

Estimamos que el presentador Fraga o el informe se refiere al grado de obesidad de la población que abarca todas las edades pero no todas las capas sociales, puesto que la obesidad es una enfermedad de la pobreza que ha tenido enorme éxito evitando el hambre, que constituía un grito desgarrado ante la injusticia distributiva, en tanto la obesidad −por esas magias de la medicina moderna− atrofia la voz (de la protesta).

estadísticas, como si se tratara de un país más de cuarto que de tercer mundo, pero tal vez las estadísticas se empleen y se desplieguen sólo para mostrarnos que cada vez tenemos más vehículos motorizados per cápita. Algo que consideraremos sin riesgo de duda, como un verdadero adelanto.

Ya sea el Institute for Democracy o el Institute of Economics and Peace, ¿y por qué

no? hasta los mandos militares de EE.UU., pueden considerar clave para los éxitos

señalados la relación campo/ciudad que tenemos como población, y nuestra relación con la tierra. El país tiene una población rural que no llega al 5%, proporción que es incluso menor a la de los estados más modernos, como Francia o el Reino Unido, que rondan el 10%. Como nos consta que países “con retraso” según la jerga económica dominante tienen una población agraria del 30%, del 50% y hasta del 70% (caso Afganistán), resulta clara nuestra posición de vanguardia mundial en el dominio del asfalto sobre el barro.