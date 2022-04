Argentina

La escuela, esa mecha por encender

La escuela va y viene, entra y sale del universo de los niños. Los organiza, los detecta, los contiene, los retiene. Pero también los abandona, los pierde, no los busca, no los ve. Un año y medio sin presencialidad escolar dejó un cráter en el alma. Arrancó una página entera de los calendarios. Una página y media. La vida se detuvo y volvió, ya a contramano del tiempo. La escuela, que ya venía a los tumbos sin pandemia, que no lograba torcer los destinos de tanta niña y de tanto niño condenado por origen, se vio desnuda en todas sus falencias, en todos sus desatinos. Ni la primaria ni la secundaria ya lograban que los chicos comprendieran un texto, leyeran de corrido y dividieran sin trauma. El encierro y la ausencia fatal de la socialización y del encuentro del aula dejó las pizarras como paredes vacías. Las de casa. Las de cada uno de los que no lograron aprender por soledad, por desconexión, por familias que no pudieron, por hacinamiento, por no saber cómo.