Wallmapu: Reunión todas las comunidades y ORT pertenecientes a la CAM

KIÑE : Que el viernes 15 del presente mes nos hemos reunido con todas las comunidades y ORT pertenecientes a la CAM en el ex fundo Antofagasta que está en proceso de recuperación en el territorio nagche por parte de las comunidades Carmen Colipi y José Nahuelpi 1. Encuentro para desarrollar un füta trawun y definir una ruta para enfrentar el escenario sociopolítico por parte de nuestro movimiento.

MELI: Frente al escenario sociopolítico actual, dónde el nuevo gobierno pretende ofrecer diálogo a nuestra organización y a las comunidades en resistencia de nuestro pueblo, declaramos rotundamente que no existen las condiciones que hagan viable esta propuesta, menos si detrás de esto se busca establecer negociaciones que favorecen a grupos económicos que confrontan directamente con las comunidades, pretendiendo imponer a sangre y fuego las políticas extractivistas que ya hacen crisis en nuestro territorio ancestral.

KECHU: Como organización y comunidades en resistencia reafirmamos que no transaremos en nuestros principios y línea política hacia la autonomía por dos razones fundamentales. En primer lugar, este gobierno ya ha demostrado, a través del discurso y la práctica, estar del lado de los poderosos, queriendo mantener el poder de dominación basado en la represión y las políticas sociales asimilacionistas, y que hoy pretende buscar una salida de plurinacionalidad acorde a la reproducción del gran capital en este conflicto histórico con nuestro pueblo. Y por otro lado, no queremos ni siquiera diálogo por que en nuestro diseño estratégico no consideramos participar ni integrarnos a la institucionalidad opresora, toda vez que esta pretende perpetuar al estado colonial y sistémico que contradice y niega todas nuestras formas culturales, ideológicas y políticas Mapuche.