Argentina: Carta de una islera del Rio Paraná

.

¿Qué pasó mientras las autoridades miraban para otro lado y no tutelaban nuestros derechos isleños?

Después de tener que reaccionar ante la inoperancia de la burocracia provincial, NO FUIMOS ATENDIDOS POR EL GOBERNADOR, pero fuimos derivados al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Gobierno.

En realidad este es un funcionario inepto e inescrupuloso, que no hace honor a su título de “Director Provincial de Islas”, que dice “yo no soy abogado” pero justifica las practicas depredatorias del Intendente Passaglia, tratándonos a nosotros, sus víctimas de manera denigrante y soberbia.

Al punto de decirle a uno de nuestros compañeros “porque no presenta un proyecto de ley sobre la Regionalización Provincial”, desconociendo que desde hace una década están en estudios distintos modelos de Regionalización de la Provincia de Buenos Aires –¡incluido uno del propio gobernador Kicillof!- que podrían servir para avanzar en una nueva organización geopolítica, económica, social e institucional del Delta del Paraná.

Lo que el Funcionario ignora y no debería ignorar:

-No reconoce ningún camino legal que pueda respaldar a los «isleros».

-No reconoce el derecho ciudadano a participar en reuniones de interès público a puertas abiertas.

-No reconoce ni tiene pruebas en mano de proyectos supuestamente autorizados del balneario y otros.

 Impuestos Inmobiliarios (no tiene idea de quién lo autorizó durante 20 años)

CONCLUSION: Me queda claro

1) “Que no soy nadie”, “que no recibiremos ayuda”, “que èl no hará nada, desde su puesto”.