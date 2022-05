Argentina_Catamarca: La Asamblea Aguas Claras del pueblo de Choya en defensa comunitaria de su Habitat

Hay un pueblo al noroeste de Catamarca que camina hace 638 sábados, que hace festivales, volanteadas, murales, rifas, comidas, asambleas y recorridos para llevar víveres a los compañeros y compañeras que desde hace quince días subieron al cerro para resistir al proyecto minero MARA. Saben que los empleados mineros los vigilan con binoculares y drones, mientras pasan con sus camionetas despampanantes y sus máquinas depredadoras. En Andalgalá no piden más leyes, exigen que se cumplan las existentes: la Ordenanza Municipal 029/16, la Ley Nacional de Glaciares, el Acuerdo de Escazú, la Ley de General del Ambiente, y las resoluciones 208-209 del Ministerio de Minería de la provincia, entre otras. Letras chicas que el poder político y económico no respetan para, de ese modo, favorecer al extractivismo.

.

El cansancio se acumula, el miedo ronda, pero no se detiene. También están presentes los fantasmas de los allanamientos y las detenciones ilegales de abril de 2021 , pero -a pesar de todo- se sienten fortalecidos. Tienen la convicción de «bajar las máquinas» del cerros. Se trata de retroexcavadores y otra maquinaría pesada de la empresa minera.

En el bloqueo hay carpas, una construcción de piedras, un fueguito constantemente prendido, y botellas de agua cargadas de la vertiente. Enfrente, a medio construir, otro refugio hecho con piedras. También cuelga una radio en la que sólo se sintoniza una estación de Santa María. Ahí se escucha una mujer muy animada que pasa canciones que le piden sus oyentes. Por suerte en esta emisora no hacen propaganda constante a favor de la megaminería, como sucede en casi todas las otras radios de la zona. Afuera se transita entre vientos frescos y el poder del sol. Alrededor los cerros gigantes, que abrazan. Las piedras y la tierra en el suelo avisan que es un lugar lejano de la intervención humana. El camino, de costado, sólo se mueve cuando pasan camionetas y vecinos que se acercan al acampe. Una whipala (bandera de los pueblos originarios) flamea y se observan carteles con frases que manifiestan que las mineras se vayan, que el pueblo no las quiere. En un instante se escucha una camioneta y las vecinas y vecinos se paran alertas, se dejan ver, hablan fuerte, forma de avisar que están en el cerro y no se moverán del lugar.