Argentina_Catamarca: Represión en Andalgalá

Que tristeza de quienes se ríen porque hay represión y pide más represión y son pobres pibes y pibas, inocentes, que no entienden como funciona este sistema opresivo, porque le han matado la curiosidad, la rebeldía, y no buscan, no leen y se piensan que el mundo les pasa por un celular y nunca salieron de la casa de sus padres..