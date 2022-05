Argentina_Catamarca: Basta de represiòn a los pueblos que resisten la destrucciòn megaminera

Bajando de la cuesta de Capillitas, una vez en Choya, la misma policía reprimió con balas de goma y todo tipo de elementos a lxs vecinxs que allí se encontraban resistiendo por su agua, deteniendo a su vez a Karina Orquera, vecina y productora de Choya que como bien ilustran los videos e imágenes que se encuentran en nuestras redes, no hacia más que gritar y defender el agua de su pueblo y el futuro de sus hijos. Una gran movilización de vecinxs en la plaza de Andalgalá termino en la Comisaria pidiendo la liberación de Karina, quien todavía al día de hoy miércoles 4 de mayo continúan detenida porque el Fiscal Martin Camps no instruye su liberación, aduciendo pedradas en su domicilio en el marco de la movilización de anoche, lo cual es falso, ningún vecino allí presente arrojó piedras, reclamaron por su responsabilidad en la represión y por la liberación de Karina.

En Andalgalá conocemos desde hace años de la falta de escrúpulos de la empresa MARA y gobierno de turno, hoy el GOBERNADOR JALIL a la hora de querer descalificar algo que desde hace tiempo es muy claro: MARA NO TIENE LICENCIA SOCIAL NI LA TENDRA.

LA VIOLENCIA, LA DIFAMACION, LOS INFILTRADOS, EL CLIENTELISMO SON LOS SUCIOS MECANISMOS que históricamente han utilizado la empresa MARA y sus socios, como el Gobernador Jalil Y los proveedores mineros para intentar disciplinar un pueblo consciente que no se deja engañar.

El pueblo de Andalgala es consiente y tiene muy claro que EL AGUA Y LA VIDA NO SE NEGOCIAN.

3. Repudiamos a las organizaciones que se declaran Ambientalistas (EcoHouse y Jóvenes por el Clima), las cuales con su presencia en la macabra Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (MEMAC), no sólo desconocen la lucha popular de años, sino que avalan estos actos represivos.

NO ES NO! NO PASARÁN!!! BAJEN LAS MÁQUINAS!!!!