Luchas emancipadoras y autogobierno

Petar Stanchev

Mayo 2, 2022

Pero la humanidad no sólo se enfrenta a su posible desaparición a través de un “escenario de huida” de esa crisis ecológica. También se enfrenta a las crecientes desigualdades a escala mundial, a las frecuentes limpiezas religiosas y étnicas, a la continua opresión de las mujeres y a la privación de cobertura de necesidades humanas básicas como el acceso al agua, la atención educativa o la vivienda. Esta dramática situación de una mayoría de la condición humana refleja que este sistema mundial capitalista está más allá del fin de sus capacidades para desarrollar la humanidad. Es más, debemos decir claramente que este sistema social es un obstáculo en el desarrollo de la humanidad. Cuanto más sobreviva este sistema en decadencia, más podremos ver cómo se extiende todo tipo de barbarie en todos los continentes.

¿Qué nos enseña la historia? Hace más de 150 años, el recién nacido movimiento obrero abrió el horizonte de la emancipación internacional de todos los oprimidos y explotados. La idea central era “trabajadores del mundo, uníos”, ya que los trabajadores no tienen patria y el socialismo mundial estaba llamado a ser el siguiente paso en el desarrollo de la humanidad.

Pero rápidamente se tomó conciencia de que no bastaba con liberar a los pueblos de la explotación capitalista. Se hizo evidente que la opresión era también un objetivo inmediato para aquellos que estaban expuestos al chovinismo, a la alienación de su cultura y a la represión de sus creencias espirituales.

Pero en la periferia del sistema mundial, incluso a principios del siglo XIX, y gracias a ciertas ideas de la ilustración como la soberanía democrática, en lugares como América Latina, la idea de libertad se vinculó con la independencia y produjo una especie de nacionalismo progresista. Sobre todo porque Simón Bolívar quería no sólo la independencia sobre una base nacional estatista, sino también a escala continental.

La burguesía, como clase venidera de comerciantes y empresarios industriales, estaba dispuesta a impugnar el dominio autocrático o feudal y necesitaba una base popular para obtener una mayoría. En muchos casos, esta burguesía hizo un llamamiento a “la nación” para encontrar ese apoyo popular. Pero una vez que se formó el Estado-nación, la democratización se detuvo a mitad de camino, ya que para esta nueva élite gobernante era mejor no ocuparse de la justicia social… Además, las instituciones del Estado-nación recién formado tendían a utilizar las fronteras para garantizar una nueva dominación de clase, al tiempo que utilizaban el patriotismo y el nacionalismo como forma de desarrollar la colaboración de clase. En muchos casos, también se buscó ampliar el territorio del estado-nación, con el fin de encontrar nuevos mercados, lo que condujo a la primera guerra mundial, cuando los estados-nación imperialistas libraron una sangrienta guerra entre sí que marcó la vida de millones de personas de a pie.

Algunas de las fuerzas progresistas (sobre todo socialdemócratas) tendieron a enfrentarse con bastante rapidez a las nuevas instituciones y sus fronteras, considerando que cualquier escala mayor a nivel político y económico era automáticamente progresista. Este fue el caso de Rosa Luxemburg, que consideraba que el separatismo o la independencia sería una “regresión en cualquier caso”. Siguiéndola, el derecho al autogobierno y a la independencia no es más que un objetivo vacío. Los austro-marxistas, como Otto Bauer, abogaban por una autonomía nacional-cultural, pero que reconociera derechos a las personas de las diferentes comunidades culturales, independientemente del territorio en el que viven. Siguiendo a Lenin, la posición de los austro-marxistas era incoherente, porque permitía evitar hacer campaña contra el imperio austriaco de los Habsburgo. Lenin distinguía entre naciones oprimidas y naciones opresoras y, siguiendo a éste, la cuestión de las nacionalidades está lejos de estar resuelta puesto que la burguesía ya no es capaz de llevar a cabo esta batalla democrática. Lenin se opuso al internacionalismo abstracto, pero también al patriotismo y al chovinismo. Desde 1913, defendió el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Al mismo tiempo, el socialismo se inicia siempre a nivel local y nacional, pero sólo puede imponerse a nivel internacional. La formación de una (con)federación de estados socialistas podría abrir la posibilidad de organizar la centralización a un nivel superior siempre que se respeten la justicia social, la democracia y la igualdad de trato entre todas las nacionalidades. Si Lenin y los bolcheviques no hubieran hecho suyo el llamamiento al derecho de autodeterminación (incluido el derecho a formar un Estado independiente) desde febrero de 1913, la Revolución Rusa se habría limitado a Petrogrado y Moscú.