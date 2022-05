Argentina_Río Paraná: Pasado y presente isleño

8/5/22 Delta R

autoconvocadoscampana@gmail.com

En Agosto del 2008, se comienzan a desalojar familias de junqueros, a ofrecer dinero (en escasas cantidades) con amenazas mediante, quemas o robos en aquellas viviendas donde los habitantes de la isla no querían abandonar el territorio pero en ese momento no se encontraban en ellas.

Ledesma: “A dos o tres nos tiraron el rancho abajo, otro ha presentado que se le prendió fuego, era un hombre solo que vino al pueblo a llevar una carguita de pescado y cuando volvió le prendieron fuego, porque era más humilde la casa. Ellos estuvieron antes que nosotros, los padres vivieron ahí, así que no somos gente que hemos entrado a usurpar un terreno. Somos gente que vivimos de la isla; con mi marido pescábamos, hacíamos abono para tierra, juncos, subsistíamos mejor que ahora: yo cirujeo acá en el pueblo, junto cartón y todas esas cosas, porque otra cosa no me queda.*