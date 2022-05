Andalucía: Homenaje a Sánchez Gordillo y a Marinaleda por la trayectoria de lucha, de resistencia, de rebeldía frente al sistema capitalista

.

¿Dónde estaré? Quienes quieren que esté esos días en los juzgados, pues no. Estaré organizando el concierto antifascista en Marinaleda y estaré allí en el homenaje a Juan Manuel Sanchez Gordillo, defendiendo nuestros ideales como siempre lo he hecho.

Eso puede llevar reincidencia y desobediencia grave, puede venir una detención y previsible pena de cárcel y, a parte, como te decía, soy insumiso judicial por los motivos que ya hemos explicado en numerosas ocasiones, porque entendemos que es totalmente injusto que nos lleven a declarar, que nos sienten en los juzgados por defender lo que pone en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía de la Junta de Andalucía. Por esos motivos, no me presentaré y conllevará posiblemente mi detención. Eso dicen los abogados: que me van a detener nuevamente y, por lo tanto, es una acción más de la Junta de Andalucía, el sistema y por eso lo hemos denunciado.

Por el tema de la undécima reocupación de la finca de Somonte. Ha habido once ocupaciones, y diez desalojos. Por la última, la undėcima, fuimos denunciados nuevamente por la Junta de Andalucía y los que estábamos allí fuimos identificados y estamos citados a declarar el 17 y 18 de mayo. El 19 de mayo tenemos orden de desalojo. Obviamente, me declaré insumiso judicial hace ya nueve años, llevamos diez años trabajando en Somonte y no vamos a abandonar la lucha, porque si hay un desalojo volverá a haber otra ocupación.

Como tu bien dices, él fue participante y promotor tanto del SOC como el SAT. Muchas de sus ponencias, porque el ha participado activamente, no sólo en la práctica, sino en la teoría que hemos desarrollado. El sindicalismo que hemos ido construyendo ha ido acertando en muchas de las cosas que ya denunciaba hace mucho tiempo. El tema de la explotación del ser humano por el ser humano, el tema de la lucha por la tierra, el tema de que la tierra tiene que ser pública siempre, porque sino terminaría en manos del los grandes terratenientes, otra vez. Viene acertando, bien porque son ideas de sentido común, pero a veces en este mundo enfermo, el sentido común no abunda. Entonces, la verdad es que ha sido una persona muy importante en la vida de nuestro sindicato y de nuestra lucha y más en estos momentos donde la explotación sigue campando a sus anchas. Lo estamos viendo en Huelva, en Almería, etc y no nos queda más que seguir organizándonos y luchando frente al fascismo y frente al sistema capitalista por un mundo mejor.

Siempre se decía el eslogan Andalucía entera, como Marinaleda. Pero ¿toda Andalucía no es como Marinaleda, ojalá hubiera sido así verdad?

Claro. Y vemos ejemplos distintos a pocos kilómetros de distancia. Ya sabes, a veces se crea animadversión en lo más cercano, y los mismos que se decían de izquierdas, hablamos de partidos como el PSOE, esto no es nuevo, que ahora están atacando y aprovechando la enfermedad de Juan Manuel. No es nuevo, le han atacado siempre, partidos como el PSOE pintaban como que aquello era como el infierno, hablando mal y rápido, como que allí pasaban atrocidades cuando quienes conocemos la experiencia de Marinaleda sabemos que es falso y que lo que ha servido es para dar empleo y para dar mano de obra a muchísima gente, no sólo de allí, sino el resto de la comarca, y de fuera. La verdad es que ha sido un ejemplo siempre y sigue siendo en los días en los que nos encontramos.

¿Crees que hay otros pueblos que quieran asumir esa lucha y ejemplo de Marinaleda?

Vivo cerca y conozco la experiencia de por aquí. Tenemos pueblos organizados, históricos del sindicato, donde hemos gobernado. Donde se ha puesto en práctica, en la medida de nuestras posibilidades, políticas cercanas a las que se han llevado a cabo en Marinaleda, obviamente no hemos llegado hasta el nivel y muchísimo menos donde han llegado ellos. Hay pueblos como el Coronil, el pueblo de Diego Cañamero, por ejemplo, que consiguió viviendas asequibles para el pueblo. Fueron 700 viviendas, consiguió muchísimas mejoras, como el acceso a la tierra. Hemos conseguido acceso a la tierra en pueblo como Pedrera, Puerto Serrano…hemos conseguido cositas, pero lo que se consiguió en Marinaleda pues obviamente no.

Sí es verdad que le que tenemos como referente y ejemplo y nunca se nos quita del horizonte el multiplicar este ejemplo de Marinaleda. Como bien dices, tristemente no todo Andalucía es así y en los tiempos que corren tenemos el peligro de que el fascismo siga avanzando y complicándonos nuestro futuro.

Está claro que estas nuevas elecciones en Andalucia, teniendo en cuenta que el PP en Castilla-León se ha apoyado en Vox, ¿crees que en Andalucía tratará de hacer algo parecido?

Seguro. No lo duden. Esto es una cosa que ya venimos tiempo diciéndolo. Se apoyaron en Ciudadanos porque, bueno, públicamente era lo que mejor vendía, pero no van a dudar ni un segundo si les es necesario, aunque tal y como están las cosas puede ser que le den los números para gobernar casi en solitario, con una abstención de algún partido. Pero si les es necesario, no dudarán en pactar con Vox, seguro. Ellos tienen muy claro de qué clase son, a diferencia de que mucha gente de nuestra clase. La clase dominante sabe quienes son y saben con quien se tienen que aliar. Tristemente es una realidad y las izquierdas tendremos que tener la realidad delante y desde la lucha saber dónde estamos para identificar a nuestro enemigo y ese es un trabajo que también en Andalucía tendremos que seguir haciendo, porque últimamente estamos viendo que no lo estamos haciendo tan bien como debiéramos. Por eso, también conciertos como este de Marinaleda sirven para resituarnos, saber de dónde venimos y hacia donde vamos.

Hablas de las izquierdas, pero no han empezado las elecciones y ya hay jaleo con las izquierdas, ¿qué pasa?

Al PSOE nunca lo he identificado con la izquierda, aunque en momentos muy puntuales van contra el fascismo, pero porque no tienen más remedio. Porque cuando pueden, te traicionan una tras otra. Pero sí que es verdad que el resto, los que estamos a la izquierda del PSOE, nos estamos equivocando y vamos a meternos todos.

Es verdad que hace falta una izquierda soberanista, hace falta desde hace tiempo y es verdad que cada uno tendrá que tener su grado de soberanía del lado del frente amplio o lo que se quiera hacer, pero no es de recibo, desde mi punto de vista y de mucha gente a la que escucho, que sigamos con estas disputas políticas eternas, mientras el fascismo tiene claro a quien va a votar, pero lo vamos a ver de aquí a un mes. Se verá claramente y que va a ser amplio el apoyo al PP y a Vox. Es una evidencia. Seguramente Ciudadanos desaparecerá, o les quedará muy poquito. Y nosotros, mientras tanto, estamos que si cada uno con su partido, vamos a tener tres opciones distintas a la izquierda del PSOE y eso confunde a la gente. Tendremos que hacer autocrítica y tendremos que saber hacia dónde vamos e intentar ser un referente válido, con toda la solidaridad y generosidad que tengamos que tener internamente, pero esto lo que siempre decimos, pero nunca hacemos. Es decir qué es lo que nos une por encima de lo que nos separa. Es evidente que nos unen muchísimas cosas, más que las que nos separan, pero así estamos desde siempre y lo vamos a pagar.

¿Quiénes son esos tres al otro lado del PSOE?

Por un lado Por Andalucía, la coalición que conforma IU, Podemos, Más País, etc. Luego está la opción Adelante Andalucía, de Teresa Rodríguez y demás soberanistas, y Andaluces Levantaos, entre otros. Haya tres opciones a la izquierda del PSOE y estamos confundiendo a la gente. Públicamente no puedo pedir apoyo a nadie, porque el SAT tiene que ser independiente, pero al final estas cosas nos afectan. Este tipo de movimientos nos afectan, porque en las calles, quienes nos vemos obligados a luchar en las calles, nos vemos perjudicados en nuestros derechos y en nuestras libertades. Nos llevan a donde nos llevan.

¿Con el PSOE no se puede hacer nada?

Lo he dicho desde hace mucho tiempo, hay militancia como en todos los lados y tengo amistad con mucha gente, pero el PSOE es el partido del orden ideal del sistema capitalista. Necesitó decirte OTAN no y luego OTAN sí, y lo hizo. Que necesita ahora con la guerra en Ucrania decir primero una cosa, luego la otra y después terminamos hablando de armas, lo hacen. Al final, ¿a quien traicionan? Pues a la clase trabajadora. Lo hemos visto con el tema de las eléctricas, los combustibles, etc o el tema Pegasus , el último que ha salido. Es el partido del sistema. Es verdad que cuando se ven forzados y no tienen más remedio tienen que actuar un poquito de demócratas en contra del fascismo. Es un aliado puntual estratégico y del que no te puedes fiar. Tenemos que organizarnos a la izquierda de ellos, no hay más remedio.

Por último, ¿qué esperáis del festival, cuánta gente, cómo va la venta de entradas?

Van bien. Esperamos y deseamos que seamos varios miles de personas. Estamos vendiendo entradas por internet y puntos de venta en Andalucia, en sedes del SAT y allí mismo habrá entradas a la venta el día del concierto.

Esperemos que seamos varios miles de personas, porque tampoco cabemos muchas, sí cupimos entre 4.000 y 5,000 personas la última vez que hicimos el festival en diciembre de 2018 creo que mantendremos ese nivel, sobre todo por este homenaje a Juan Manuel Sánchez Gordillo, que se lo merece, y el pueblo de Marinaleda. Y, además, por el símbolo que decimos que hace falta más que nunca de resistencia, de antifascismo, de rebeldía y de dignidad. Esperemos que quienes nos juntemos allí pasemos una noche agradable con grupos SKA-P + BOIKOT + GRITANDO EN SILENCIO + MOLESTANDO A LOS VECINOS + SOUL DRAIN, que de forma altruista se han brindado para esta ocasión.

Si quieres añadir algo, estás a tiempo.

Daros las gracias, porque estáis colaborando con nuestra lucha y una cosa que se me ha quedado atrás es que lo que saquemos del concierto va ir a resistencia del sindicato. Seguimos siendo el sindicato más represaliado de toda Europa y, si aguantamos en pie, es gracias a este tipo de actos y gracias a la solidaridad de muchísimos puntos del Estado español y de Europa. Agradeceros la difusión y que estéis siempre ahí.