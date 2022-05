México: Desde las montañas de Guerrero para el Pueblo Wixárika

.

Hoy los cobijamos con un abrazo desde las comunidades en resistencia del estado de Guerrero, sabemos que no es fácil dejar su hogar en busca de soluciones para el pueblo esperando respuesta de un gobierno fallido, no es fácil resistir ante el despojo de sus tierras y por supuesto no es sencillo continuar con la organización después del silencio y complicidad de los malos gobiernos.