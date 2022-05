Tres historiadoras nos explican el patriarcado: Gerda Lerner, Silvia Federici y Michelle Perrot

En la segunda década del siglo XXI muchas personas convendrán haber escuchado alguna vez el término patriarcado, pero las tesis acerca de la existencia de las relaciones sujetas a una jerarquía de poder en base a la condición sexual no son nuevas. Simone de Beauvoir y El segundo sexo, August Bebel en La mujer y socialismo, Friedrich Engels con El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, nos habían anticipado que no se trataba de una simple operación de subordinación. No podemos olvidar las contribuciones de antropólogas y filósofas como Margaret Mead o Judith Butler, sólo por nombrar algunas han escrito miles de páginas desterrando el mito de la inferioridad genética o ancestral de las mujeres.

Mi educación formal había terminado veinte años antes, cuando me presenté a la Matura, el examen final requerido para la matrícula universitaria, justo antes de que los nazis accedieran al poder en Austria. Aprobé el examen con matrícula de honor, pero en vez de entrar en la universidad me convertí en refugiada y conseguí después llegar a América [1]

Michelle Perrot

Dice Michelle: en mi adolescencia lo que quería era acceder al mundo de los hombres, del saber, del trabajo y de la profesión. Por el lado de mi familia no encontré ningún obstáculo, ya que mis padres eran decididamente igualitaristas, feministas sin teoría, y me alentaron al estudio e incluso a la ambición. La Sorbona en la posguerra tenía profesores varones, pero las alumnas éramos cada vez más numerosas [2]

Continúa en el primer capítulo: Llegué a la historia de las mujeres en los años setenta, con el envión del Mayo francés y sobre todo del movimiento de las mujeres, con los que me topé de frente en la Sorbona donde era profesora adjunta y luego en Paris VII- Jussieu, una universidad nueva y abierta a las innovaciones de todo tipo. A lo largo de veinte años las cosas habían cambiado y yo también. Comprometida con el movimiento de mujeres, quería conocer su historia (y hacerla, puesto que prácticamente no existía) [3]

El recorrido: En 1973, con Pauline Schmitt y Fabbienne Bock hicimos un primer curso que llamamos, ¿Las mujeres tienen una historia? No estábamos seguras de que las mujeres tuvieran una historia, sobre todo porque el estructuralismo de Lévi- Strauss había insistido mucho en el papel que ellas tenían en la reproducción y los lazos familiares. No sabíamos cómo enseñar esa historia. Recurrimos a las sociólogas y a nuestros colegas historiadores y les preguntamos cómo habían resuelto en sus estudios históricos la cuestión de las mujeres [4] . El curso fue todo un éxito y el movimiento ya no se detendría.

Gerda Lerner

Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria [8] , es uno de esos libros que, si los lees, no podés soltarlos. Exquisitamente escrito, puntillosamente colmado de datos, pero con una cadencia, un ritmo, algo que ahora entiendo que proviene del italiano y, pese a la traducción, no pierde su belleza. Silvia Federici nos lleva al mundo medieval y al quiebre de las comunidades de mujeres por el asalto histórico, el genocidio que implicó la caza de brujas y la Sagrada Inquisición, donde, como dice Liliana Felipe (cantante argentino-mexicana), millones de vidas fueron robadas, despojadas, incluidos sus bienes. Eso significaron estos hechos históricos para las mujeres durante estos siglos de silencio y expropiación, primero perder el control sobre los partos, donde la sabiduría de las mujeres era central en los nacimientos y en los abortos. Conocimiento de la herboristería, de los ciclos menstruales, sabiduría ancestral, conocimiento que provenía de muchos siglos antes, de la transmisión oral, de la experiencia. Luego, la imputa de la sospecha, el llamado a la denuncia, cualquiera que sospechara de su vecina podía denunciarla por brujería, brujería muchas veces servía para encubrir disputas por propiedades, la pobreza, las matronas que asistían a los partos. O la práctica de abortos, que fue muy común hasta que la iglesia católica comenzó a penalizarlos.

De hecho, hay un dato que me sorprende, pero lo dejo asentado porque es de nuestra historia reciente, los niños y niñas nacidos muertos o con defunción fetal no podían ser enterrados en los cementerios católicos porque no estaban bautizados, creando, sobre todo para las personas de su comunidad, un estigma, un limbo, un no lugar. Esto quedó verificado como práctica asidua hasta comienzos del siglo XX y se pueden recordar casos famosos que han sido reflejados en el cine actual debido a las investigaciones de familiares de estos niños ocultos debido a que fueron producto de embarazos adolescentes o, simplemente, nacimientos extramaritales. Tanto los nacidos vivos como los nacidos muertos, fueron apartados de sus familias de origen.