México: el CIPOG-EZ en Resistencia frente al desprecio y el silencio de los malos gobiernos

Los días pasan y nuestra rabia crece. Porque la violencia continúa en nuestras

comunidades y al Estado Mexicano no le interesa. Los grupos narco-paramilitares, no cesan en el hostigamiento hacia quienes habitamos la Montaña Baja de Guerrero y los tres niveles de gobierno, guardan silencio frente a esta situación, lo que delata su complicidad, así como su interés en desaparecernos, pues no toleran que haya pueblos que rechacen sus migajas y busquen autodeterminarse.