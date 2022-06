Argentina_Catamarca: Represión contra la Vida en Andalgalá

Esta mañana me confirmaron la detención, a pesar de que mis abogados pidieron la nulidad, ya que en primer lugar se me había asignado como abogado defensor al abogado de la persona denunciante.

Al dirigirme al control en el hospital de Andalgalá, la doctora Viviana Passarelli primero se negó a tomarme la presión, diciendo que teniendo yo treinta y tres años, probablemente no tenga ningún problema, porque “así soy yo y los de mi grupito, los que queremos ver a Andalgalá empobrecida, no tenemos problemas, así que no me haga el pobrecito”, y se negó a revisarme, por lo que pedí el cambio de médico, y me fue negado, aun cuando en mi audiencia he denunciado maltrato policial, por lo que la revisación debía realizarse de forma prolija.

Esta señora, que ya tiene miles de denuncias acumuladas por discriminación, por no querer atender a mucha gente, o maltratar incluso a sus colegas, es la misma doctora que se negó a constatar el estado de salud de los compañeros heridos por la policía durante la última represión vivida por el pueblo de Choya, donde había muchos heridos, entre ellos gente de muy avanzada edad. ¿Dónde está la ética y el humanismo de esta profesional de la salud?

Es la misma persona a la que se le impugnó un informe médico el año pasado, cuando no quiso dar cuenta de las lesiones que había sufrido otra compañera del Algarrobo detenida injustamente, y maltratada por personal policial, denuncia aún está en curso. Es decir, no solo es negligente, e incumple su juramento hipocrático, sino que ya directamente nos está quitando el derecho a la salud pública, y a un trato digno, no solo a mi, sino a todas las personas, que como yo, queremos ver a Andalgalá libre de megaminería.