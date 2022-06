México_Guerrero: ¿Santuario o calvario de los derechos humanos?

La defensa de los derechos humanos en la Montaña de Guerrero se hace con el corazón por delante. ¡Siempre cuesta arriba y con la fuerza de los pueblos!

Ilustramos con estos dos casos recientes el calvario que cotidianamente enfrentan las familias de las personas desaparecidas y sus colectivos, que ante la displicencia de las autoridades, se han organizado para exigir a las instancias competentes que investiguen con celeridad, que realicen búsquedas exhaustivas y que atiendan diligentemente sus demandas. Ellas, además de cargar con el dolor y la pesadumbre de no dar con el paradero de sus seres queridos, tienen que enfrentar la indiferencia de los funcionarios. No les dejan otra alternativa que salir a las avenidas y autopistas para ser escuchadas.

La alta conflictividad social que se ha gestado a lo largo de los años en nuestro estado, a causa de las graves violaciones a los derechos humanos que han cometido autoridades civiles y militares contra defensores y activistas sociales que han alzado la voz y se han organizado para desmontar las estructuras represivas del Estado, es una realidad que la gobernadora no puede soslayar. Hay un fuerte malestar de la sociedad, por el distanciamiento que hay con su gobierno a causa de que no se atienden con prontitud los problemas más urgentes. Tampoco existen canales de interlocución accesibles, que respondan con presteza las múltiples demandas y denuncias que la población plantea en todo momento.

Ante el estado de indefensión que persiste en amplios sectores de la población a causa de la expansión del crimen organizado en las instancias mismas de las instituciones públicas, la gobernadora tiene que restablecer una alianza con los pueblos y organizaciones sociales del estado de Guerrero, que han marcado la pauta para las grandes transformaciones que se han gestado en nuestro estado. Estamos muy lejos de que Guerrero sea un santuario de los derechos humanos. Mientras no se combata de fondo el grave problema de la impunidad ni se castigue a las autoridades responsables de los casos de desaparición forzada de personas, de ejecuciones arbitrarias y de torturas, no lograremos cruzar el umbral de la criminalidad imperante y será imposible arribar a un nuevo estadío, donde la justicia sea un bien tangible para quienes no encuentran paz y sosiego en su vida y en sus hogares. Mientras no se atiendan con inmediatez las múltiples agendas que presentan los colectivos de víctimas, las comunidades indígenas y afros que luchan contra el olvido, y no se establezca una relación de confianza con las organizaciones sociales y civiles, continuaremos en una lucha sorda contra un poder omnímodo que es parte del calvario que crucifica al pueblo pobre de Guerrero.