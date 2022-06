Uruguay: Los feminismos vuelven a movilizarse en un nuevo aniversario del Ni Una Menos

Movilización feminista Ni Una Menos (archivo, junio de 2020).

Foto: Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS

3 de junio 2022

Chiara Páez tenía 14 años y estaba embarazada de tres meses cuando en mayo de 2015 su novio la asesinó por no querer abortar y la enterró en el patio de su casa, en la provincia argentina de Santa Fe. El femicidio de la adolescente despertó una indignación colectiva que ya se venía gestando a la interna de los feminismos locales y derivó, el 3 de junio de ese año, en la organización de la primera marcha convocada bajo la consigna “Ni una menos” en Argentina. El grito fue replicado en las calles de distintos países de América Latina, incluido Uruguay, donde unos meses antes un incipiente movimiento feminista que empezaba a organizarse había inaugurado las “alertas feministas” como estrategia de reacción pública ante cada femicidio. Desde entonces, el tercer día de junio se convirtió en una de las fechas centrales de la agenda feminista de la región y la consigna en un emblema de la lucha contra la violencia machista.

Ni una mujer menos asesinada: de ahí surge la frase, a eso apunta el reclamo. Pero si bien el avance de los feminismos logró visibilizar las problemáticas que viven las mujeres y en algunos casos lograr conquistas –legislativas, políticas, sociales–, los datos y la realidad muestran que los femicidios no bajan. De hecho, en algunos países incluso aumentan. Y las activistas repiten que el Estado es responsable de prevenir esos crímenes, así como de atender, proteger y reparar de forma integral a las familias de esas mujeres asesinadas, que también son víctimas.

La vocera dijo que la idea es “seguir denunciando las violencias”, como lo hacen desde 2015, pero también “darnos un tiempo para nosotras en un mundo donde, por los precios de las cosas, por la precarización material que tenemos, prácticamente no podemos parar de trabajar en toda la semana y no tenemos tiempo para procesar todos estos dolores”. “Poder habitar la muerte de diferentes maneras, que no sea algo privado, y también teniendo en cuenta que la pandemia generó mucho dolor respecto de la imposibilidad de duelar a los seres queridos, de hacer diferentes rituales, entonces también es una forma de inventar otra forma de ritual para despedir a los afectos”, agregó. Por eso, la propuesta es encontrarse a “despedir de forma cuidada a nuestros afectos y a las mujeres y disidencias asesinadas”.