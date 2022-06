Perú_Rondas campesinas: La ronda es la ronda…

El sonar de los checos se escuchaba más fuerte cuando los compas dejaban de hablar. La conversación era un verdadero taller en el que las experiencias de los hombres de sombrero, poncho y vinza sobresalían, enseñaban. Eran retazos de historias que las tenían clavadas en el pecho. Alguien, por ejemplo, contó de la intervención ronderil que para algunos podría parecer insignificante; pero, en el fondo, analizando la cosa, no lo era: la denuncia de un robo de gallinas por una pareja de esposos. Trascendió después que lo hicieron por venganza. El vecino le había dado veneno a sus perros y decidieron la vendeta. Alguien los vió. Cuando los llamaron a comparecer, juraron, entre ellos, no decir nunca la verdad, negarse. No imaginaban la astucia de los ronderos cuando los interrogaron por separado.