Rita Segato: La conquista nunca se ha interrumpido

.

Estas personas sabían que el escondite es una estrategia, acotó. “El pliegue nunca debe desaparecer, eso lo aprendí ahí. No había violencia porque el orden era comunal. ¿Qué quiere decir? Que la vigilancia era permanente. Lo vio trabajando con comunidades indígenas durante más de 10 años. El frente estatal ha roto estructuras de vigilancia y defensa de la dirección comunales. No las ha sustituido con nada porque el Estado no puede proteger a las mujeres, ha mostrado claramente que no puede hacerlo. La comunidad sí puede proteger a sus mujeres. Una comunidad que no está infiltrada, donde el hombre de la familia no es el patrón dentro de casa, no es el cacique dentro de casa”.